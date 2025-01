- Magyar Péter nekiment Gyurcsány Ferencnek és Jakab Péternek az előrehozott választás miatt

Gyurcsány Ferenc;Demokratikus Koalíció;előrehozott választás;Jakab Péter;Magyar Péter;Nép Pártján Mozgalom;TISZA Párt;

2025-01-04 21:19:00 CET

Magyar Péter nekiment Gyurcsány Ferencnek és Jakab Péternek, miután kezdeményezték a parlament feloszlatását és előrehozott választás kiírását, amit a Tisza Párt elnöke újévi beszéde óta követel. A DK elnöke és a Nép Pártján vezetője ezt nem hagyta szó nélkül, szerintük Magyar Péter nélkülük nem is tudná elérni, hogy előrehozott parlamenti választást írjanak ki.

„Mi, magyarok a húszéves Orbán–Gyurcsány-korszakot szeretnénk és fogjuk közösen lezárni. Orbán nélkül nincs Gyurcsány és Gyurcsány nélkül nincs Orbán”

– írta szombati Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. Majd azzal folytata, hogy szerinte Gyurcsány Ferencet „most senki sem kérte, de ő már intézkedne. Ő, aki 15 éve ül Orbán Viktor parlamentjében, és ez egy dologra volt jó, hogy Orbán Viktor minden választáson kétharmadot szerezzen…”

A Tisza Párt elnöke szerint miközben a parlamenti ellenzék már rég nem bírnak valódi társadalmi felhatalmazással, aközben a Fidesz megduplázza a törvényhozásban a frakcióknak járó közpénzt, hogy ezek a pártok „még szórhassák a milliárdokat a következő választásig.”

Magyar Péter azt állította, hogy ha a jelenlegi ellenzék valóban előrehozott választást akarna, „akkor már rég nem asszisztálna a Fidesz színházához és már rég nem ülnének bent milliókért az ellenzéki képviselők a rendeleti kormányzás évei alatt feleslegessé tett Országgyűlésben.”

Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán reagált Magyar Péter szavaira. „A végső kérdés, az, hogy mi/ki a fontosabb: a haza vagy a politikus? Ha a haza, akkor nem lehet az a vita fő tárgya, hogy ki mondta ki először, hogy új választás kellene” – üzente Magyar Péternek a DK elnöke. Szerinte Jakab Péter, Dobrev Klára és Hadházy Ákos hónapok óta erről beszél, Magyar Péter pedig nem tesz mást, csak folytatja a sort.

„A feloszlatást parlamenti képviselő vagy a kormány kezdeményezheti. Parlamenten kívüli politikus nem. Mi most parlamenti képviselőként azt tettük, amit ilyenkor tenni kell. Mi is a baj akkor?”

– tette fel a kérdést Gyurcsány Ferenc.

Jakab Péter is hasonló indoklással reagált Magyar Péter megjegyzéseire . „Ha ön kiküldené az ellenzéket a parlamentből, mégis hogyan akarja feloszlatni a parlamentet? Hogyan képzeli el az előrehozott választás kikényszerítését? Nyilván ön is tudja, hogy ezt a jogi folyamatot csak országgyűlési képviselő kezdeményezheti. Ha azt mondja, hogy mi jöjjünk ki, akkor melyik fideszestől fogja várni, hogy ezt megtegye?” – írta a politikus szintén a Facebookon. Hozzátette: „Elnök úr! Itt nem az ellenzéknek kell kivonulnia a parlamentből, hanem MINDENKINEK! Ezt hívjuk úgy, hogy a parlament feloszlása. Ezért kéne küzdeni már rég, kint az utcán, ahogy azt tavaly elkezdte, de most mégsem történik semmi, csak az idő megy. Továbbra is várjuk a támogatását, hogy április végére feloszlathassuk végre a parlamentet. Már ha komolyan gondolta az újévi bejelentését, és nem csak színház az egész!”