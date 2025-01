- Volodimir Zelenszkij: Súlyos veszteséget szenvednek el Kurszkban mind az orosz, mind az észak-koreai csapatok

Észak-Korea;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Kurszk;orosz megszállás;

2025-01-05 09:05:00 CET

Súlyos veszteségeket szenvedtek az oroszországi Kurszk térségében folytatott harcokban az orosz és észak-koreai erők - idézi a Reuters az ukrán elnök bejelentését.

Az orosz hadsereg akár egy teljes zászlóaljnyi észak-koreai gyalogos katonát, valamint orosz ejtőernyősöket is elvesztett Mahnovka közelében, a Kurszki területen – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy a veszteség jelentősnek számít. Az ukrán elnök további konkrétumokat nem közölt az esetről. Egy zászlóalj általában több száz katonából áll, a pontos létszáma változó lehet.

Volodimir Zelenszkij a múlt héten jelentős észak-koreai veszteségekről számolt be a kurszki régióban. Elmondása szerint az észak-koreai erők, amelyek az orosz csapatok oldalán harcolnak, nem részesülnek megfelelő védelemben az orosz egységek részéről. Azt is közölte, hogy az észak-koreai katonák szélsőséges lépéseket tesznek, hogy elkerüljék a fogságba esést. Bizonyos esetekben még saját erőik is kivégezték azokat, akik megadásra kényszerültek.

Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozataiban kiemelte, hogy heves harcok zajlanak az ezer kilométeres frontvonal teljes szakaszán, különösen súlyos a helyzet Pokrovszk város környékén. Az ukrán elnök kitért arra is, hogy az orosz erők továbbra is nagyszámú saját személyi állományukat áldozzák fel a támadások során.

Egy ukrán katonai szóvivő korábban megerősítette, hogy Pokrovszk a front jelenlegi legkeményebb szakasza. Az orosz egységek újabb offenzívákat indítottak a város környékén, hogy déli irányból megkerüljék, és elvágják az ukrán csapatok utánpótlási vonalait.

Pokrovszk különös stratégiai jelentőséggel bír, mivel itt van egy bánya, amely Ukrajna egykor virágzó acéliparának utolsó megmaradt kokszszállítója. A háború előtt a város lakossága körülbelül 60 ezer főt tett ki, ám ukrán becslések szerint mára mindössze körülbelül 11 ezren maradtak.