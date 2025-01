- Nem százas az NBA századosa

„Senki nem látott még ilyen magas kosarast, aki ilyen kecsesen mozog, mint ő. Magassága ellenére is nagyon jól bánik a labdával, a centermozgása utáni visszalépéses tempódobásai pedig egyértelműen kortársai fölé emelik, generációja egyik legtehetségesebbje”.

A méltatás a 224 centiméteres francia ifjút, a brutális, 244 centis fesztávolságával is kirívó Victor Wembanyamát dicséri, aki a San Antonio Spurs színeiben száz meccse alatt rekordok sokaságát írta át. Az NBA honlapja külön fejezetet szentelt az NBA-legendák közé ékelődött francia csúcsainak.

Victor Wembanyama egyediségét az is mutatja, hogy a szakértők különleges és más játékosokkal összehasonlíthatatlan stílusát tekintik a franciaországi Le Chesnay-ben született, pályafutását a Nanterre 92 csapatában kezdő kosaras legfőbb erősségének. Európa egyik (ha nem a) legerősebb bajnokságában, a francia első osztályban már 2019-ben, mindössze 15 évesen bemutatkozott. Két évvel később a sztárcsapat ASVEL játékosa lett, ahol első (egyben egyetlen ott töltött) szezonjában bajnok lett. Majd következett a párizsi agglomerációban lévő Metropolitans 92, mígnem 2023. június 22-én a San Antonio Spurs az NBA-drafton az első helyen választotta. Amivel az első francia lett, akit első helyen draftoltak. Október 25-én mutatkozott be az NBA-ben, 15 pontot szerzett, amiből kilenc három pontos volt – ez meg speciel a Spurs újonc-rekordja. November 2-án Wembanyama karriercsúcsaként 38 pontot dobott, majd az előző szombaton elhagyta húszas éveit, fennállása 21. évét ünnepelhette.

Hiányosságának egyedül testfelépítését tartják, hiszen magasságához képest cérnavékony, mindössze 97 kilogramm, míg mondjuk Shaquille O'Neal fénykorában 147 volt. De mit neki a fél mázsa különbség?

Hihetetlen kombináció

Zsivera Gábor, a Sport TV NBA szakértője szerint rövid, ám korszakalkotó karrierje során máris újraértelmezte a centerposzton megkövetelt sokoldalúságot: „A legszembetűnőbb erénye a magasság és az ügyesség kombinációja, hiszen a liga összes 215 centinél termetesebb játékosánál gyorsabb, ügyesebb, koordináltabb. Ilyen kombinációt nem látott még a kosárvilág más generációkban sem. Ráadásul atletikus is, és kora miatt óriási benne a fejlődési potenciál. Egyetlen hibapontja, hogy az ilyen magas játékosok, akik ráadásul ennyi kontaktot vállalnak, nagyon sérülékenyek, erősíteni kell, mert vékony alkat. Pályaíve hasonlíthat Jannisz Antetokunmpoéhoz, bár a görög egy mérettel kisebb és kevésbé ügyes. A francia fizikailag fejlettebb, amit nagyon hamar kiszúrt a kosaras világ: még Franciaországban játszott, amikor az NBA streamingszolgáltatása már közvetítette mérkőzéseit, amire korábban nem volt példa. Ennyire várták őt. A jövője? A Spursban Robinson és Duncan is a klub 1/1-es játékosa volt, benne van, hogy ő is bajnokcsapat játékosa lesz. Hosszútávon nem a fejlődése, a tartóssága a kérdéses, ámbátor a kombinált, öt kategóriát összegző statisztikái már most kiemelkedőek, simán benne van, hogy NBA-rekorder lesz. Talán csak a dobott pontok számában nem, mert LeBron huszonkettedik szezonját kezdte, nehéz elképzelni, hogy ő is ennyi évadot játszik, és ezt az irdatlan pontmennyiséget megdönti. Ugyanakkor olyan se fordult még elő, hogy valakinek a puszta jelenléte ennyire megváltoztatta volna a mindenkori ellenfél játékát. Olyan dobásokra is odaér, kirepül, amire más el se indul, és ekkora magassággal kevesen dobnak így triplát is.”