- Nemi erőszakkal vádolja testvére a ChatGPT-t készítő OpenAI vezérigazgatóját

szexuális zaklatás;nemi erőszak;ChatGPT;Sam Altman;OpenAI ;

2025-01-08 08:39:00 CET

A ChatGPT-t készítő OpenAI cég vezérigazgatója ellen pert indított a saját húga, aki azt állítja, hogy Sam Altman 1997 és 2006 között rendszeresen zaklatta őt szexuálisan.

A BBC cikke szerint a keresetet hétfőn, Missouriban nyújtotta be Ann Altman. A vádak szerint a szexuális visszaélések akkor kezdődtek, amikor a lány mindössze hároméves volt, Sam Altman pedig 12 éves. A beadványban azt is állítja, hogy a több éven át tartó bántalmazás során nemi erőszak is történt.

Elmondása szerint az utolsó bántalmazásra akkor került sor, amikor Sam Altman már felnőtt volt, de húga még kiskorú. A perben esküdtszéki tárgyalást és 75 ezer dollárt (kb. 30 millió forint) meghaladó kártérítést követel.

Az OpenAI vezérigazgatója az X-en édesanyjával és két testvérével közös nyilatkozatában teljesen valótlannak nevezte a vádakat. „Hihetetlenül nehéz egy olyan családtagról gondoskodni, aki mentális egészségügyi kihívásokkal küzd. (...) Ez a helyzet mérhetetlen fájdalmat okoz az egész családunknak” – írták.

A milliárdos Sam Altman a techvilág egyik legismertebb személyisége. Hozzá köthető a ChatGPT generatív mesterséges intelligenciája, amely 2022-ben indult el, és gyorsan ismert lett világszerte.