- Ötre nőtt a Los Angeles-i tűzvész halálos áldozatainak a száma, még mindig szinte fékezhetetlenül terjednek a lángok

halálos áldozatok;Los Angeles;tűzvész;

2025-01-09 07:45:00 CET

Újabb halálos áldozatokat találtak a Los Angeles körül pusztító tűzvész által felperzselt területen - közölte Los Angeles megyei seriff.

Robert Luna közlése szerint már összesen öt ember vesztette életét, mindegyik holttestre Eaton körzetében bukkantak rá. A CNN szerint Los Angeles történetének legpusztítóbb tűzvésze dúl. Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 5 tűzvészről terjednek lakott területekre át a lángok. Ezeket a helyszínükről nevezték el, három órával ezelőtti adatok szerint a kedden terjedni kezdő palisadesi 15 832, az eatoni 10 600, a hursti 855, a szerdai lidiai 348, a sunseti pedig 60 hektáron pusztít. Ezek közül egyelőre csak a lidiainak a 40 százalékát tudták körülhatárolni. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal adatai szerint összesen 26 978 hektáron 109 négyzetkilométeres területen ég a tűz. Összesen 55 tűzfészekről tudnak, oltásukat jelentősen nehezíti az erős szél.

Szerdára már több mint ezer épület, köztük családi házak váltak a lángok martalékává. A tengerparti Santa Monicában további evakuálást rendeltek el, a már korábban távozásra felszólított 30 ezer emberen felül. Mintegy 13 ezer épületet fenyeget a katasztrófa. A Los Angeles iskolákban csütörtökre tanítási szünetet rendeltek el, két palisadesi oktatási intézmény porig égett, egy másik pedig kiégett a tűzvészben.

A halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog.

A Pentagon helyettes szóvivője – írja az MTI – a napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Joe Biden elnök utasítására katonai helikoptereket küldenek a tűz elleni védekezéshez, és katonák is bekapcsolódnak a munkába. Eatonnál a tűz martalékvá váló terület kedden éjszaka néhány óra alatt többszörösére növekedett. Miközben a hatóságok kedden éjszaka még 2200 hektárról beszéltek, addig szerdára meghaladta a 10 ezer hektárt az érintett terület. A lángok az erős keleti irányú szélben Pacific Palisades városrész körzetében is gyorsan terjednek - áll a helyi idő szerint szerda délutáni beszámolókban. Az oltást nehezíti, hogy az erős szélben nem tudják hatékonyan végezni a légi oltást, valamint a vízhiány is akadályozza a munkát, ugyanis számos tároló kiürült, ezért vízszállítmányokat indítottak útnak.

Joe Biden – aki megszakította a Rómában tett búcsúlátogatását a tűzvész miatt – szerdán személyesen kereste fel Santa Monica tűzoltóságát, ahol tájékoztatták a kialakult helyzetről. Az elnök minden szövetségi segítséget megígért a tűzvész elleni fellépés érdekében, és súlyos természeti katasztrófának minősítette a tűzvészt, ami további szövetségi forrásokat nyit meg. Joe Biden első dédunokájának születése miatt tartózkodott Kaliforniában.

A szövetségi katasztrófa-elhárítás, a FEMA elérhetővé tette a tűzvészek kezelésére létrehozott alapot az érintettek számára, valamint annak érdekében, hogy Kalifornia állam fedezni tudja a védekezéssel kapcsolatban felmerülő azonnali költségeket. Arizona, Nevada, Új-Mexikó, Oregon és Washington államok segítséget nyújtanak az oltáshoz szükséges eszközökkel, valamint tűzoltókat is küldtek a katasztrófa sújtotta dél-kaliforniai területre.

A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják, a lángok gyors terjedését az óránkénti 150 kilométeres sebességet meghaladó széllökések segítették a Los Angeles körüli bozóttal borított helyeken. A kiterjedt tüzek miatt Los Angelesben több nagy filmstúdió felfüggesztett forgatásokat a katasztrófa által érintett területen.