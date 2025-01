- A nyerők Las Vegasban – Ma ér véget a legnagyobb éves elektronikai fogyasztási cikkek bemutatója a szerencsejátékok fővárosában

bemutató;Las Vegas;elektronikai cégek;CES 2025;

2025-01-10 09:30:00 CET

Egetverő újdonsággal nem találkozhattak azok, akik ellátogattak az idei Las Vegas-i Elektronikai Fogyasztási Javak Bemutatójára (CES), inkább csak hasznos fejlesztéseket láthattak a korábbiakhoz képest. Erre jó példa a robotporszívó legújabb változata. Az eddigi modellek használatától sokakat elriasztott, hogy elindítása előtt - majdnem annyi munkával, mint maga a porszívózás lenne - mindent el kell takarítani az útjából, mert bármin fennakadhatnak a szőnyegrojttól kezdve az eldobott zokniig. Ezen segít a Roborock Saros Z70 robotporszívó, amelynek különlegessége, hogy felismeri és egy robotkar segítségével képes felvenni és arrébb vinni a földön található zoknikat, szandálokat, zsebkendőket, törülközőket, és az előre megadott helyre viszi őket. A készülék számos drágább modellel ellentétben nem Lidarral tájékozódik, hanem a szenzorokból és kamerákból álló, úgynevezett "Starsight" megoldással, ami a Roborock szerint azért előnyös megoldás, mert így nincs szükség a porszívó tetejéből kiemelkedő kis toronyra, ergo az eszköz sokkal több helyre befér. A Saros Z70 február 10-én kerül boltokba 1600 dolláros (csaknem 650 ezer forint) áron.

Még csak koncepció a Withings Omnia meterséges intelligenciával működö tükör, ami gyakorlatilag egy óriási L betű formájú berendezés, aminek a talpára a felhasználó rááll, előtte egy egész alakos tükör látszik, ami egyben kijelző is. Az ember talpa alatti területen vannak szenzorok, amelyek testtömeget, szívritmust és anyagcserével kapcsolatos értékeket mérnek. A Withings egyéb berendezések (órák, vérnyomásmérők, mérlegek, alvásmonitorok) szintén összeköttetésben vannak az Omniával, ezen adatok összességéből pedig az ügyfél a kijelző segítségével teljeskörű egészségügyi pillanatképet kap. Egy MI chatbot is helyet kapott a funkciók között, amely szóbeli visszajelzést ad, válaszol az adatokkal kapcsolatos kérdésekre, illetve segít értelmezni a kapott eredményeket. Az Omnia jelenleg csupán egy koncepció arról, hogy milyen kéne legyen a közeljövő otthoni egészségügyi központja.

Hallyday most bemutatott okoseszközének egyik legnagyobb előnye, hogy épp úgy néz ki, mint egy hagyományos szemüveg, ami igencsak fontos szempont. A készítők ezt úgy érték el, hogy más, hasonló eszközökkel ellentétben a szemüveg nem egy speciális kijelzőre vetíti ki az információkat, hanem közvetlenül a felhasználó retinájára. A szemüveg keretébe ágyazott miniatűr porjektor által sugárzott kép egy 3,5 colos, kör alakú kijelzőként jelenik meg a felhasználók szeme előtt, amiből kívülről csak annyit lehet érzékelni, hogy a szemükön megjelenik egy zöld pötty. A szemüveg segítségével láthatjuk a bejövő hívásainkat, megnézhetjük az üzeneteinket vagy az értesítéseket, emellett használhatjuk navigációra vagy előadások alatt súgógépként is. Az egyik legérdekesebb tulajdonsága ugyanakkor kétségkívül az, hogy 40 nyelven tud azonnal fordítani. Az eszközt emellett a szárakba épített hangszórókkal is ellátták. A szemüveg várhatóan márciusban kerül piacra 498 dolláros áron (200 ezer forint).

Többé nem kell magunknak fújni a forró italokat - egy robot megoldja helyettünk. A hasznossága vitatható, de cuki külalakba bújtatták: ez a Nékojita FuFu. A Nékojita japánul macskanyelvet jelent, az elnevezés pedig azokra az emberekre utal, akik különösen nehezen viselik el, ha a kávé, tea vagy leves túl forró, és megégetheti a nyelvüket. A macska (esetleg kismedve) alakú eszközt bármilyen, egyenes széllel rendelkező bögrére vagy edényre rá lehet helyezni, a levegő mozgatását pedig egy apró ventilátorral oldja meg. Saját akkumulátorral működik. A uFu Japánban jut majd el először a vásárlókhoz a tervek szerint 3800 jenért, vagyis 9600 forintért.

A valóban komoly kiállított eszközök közé tartozik a Bluetti cég két napenergia-tároló és áramszolgáltató rendszere, mert mint tudjuk, sok energiára éppen akkor van szükségünk, amikor a Nap már lement. Az Apex 300 hordozható, bárhol üzembehelyezhető, míg az EnergyPro 6K felszereléséhez szakemberre van szükség. Három Apex 300 tizennyolc akkumulátorral elég energiát ad egy háztartásnak több napos áramszünet estére, de ha csak azokat szközöket működtetik róluk, amelyek nagyon szükségesek - például hűtőszekrényt - tovább is használható. Az USA-ban áprilistól lesz kapható. Az EnergyPro 6K a kis és közepes méretű otthonok számára ad megbízható módon energiát, és gond nélkül hozzákapcsolható a már meglévő napelemes rendszerekhez. Árak még nincsenek.

Természetesen több elektromos autó is bemutatkozott, az egyik legérdekesebb a gyártásra kész, napelemmel működő Aptera, amely csak napeneregiát használva naponta 64 kilométer megtételére képes. Már 50 ezer megrendelést adtak le rá, hamarosan megjelenhet az utakon. Kétszemélyes, futurisztikus kinézete szárnyak nélküli repülőautóra emlékeztet. A cég azt ígéri, hamarosan 643 kilométert tud majd megtenni egy töltéssel, napos vidékeken évente több mint 16 ezer kilométert is megtehet. Négy akkumulátorát egy óra alatt lehet feltölteni. A 26 ezer dolláros (10,5 millió forintos) ára versenyképessé teszi.