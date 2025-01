- Szívküldi Csádba

India;Orbán Viktor;Rogán Antal;Csád;

2025-01-11 06:00:00 CET

Hiába tölti jól megérdemelt pihenését a magyar miniszterelnök Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen, még így is szakított időt arra, hogy megszólaljon az igazán fontos nemzetközi kérdésekben. Az afrikai Száhel-övezetben található Csádban ugyanis felfegyverzett kommandók szerdán megtámadták az elnöki palotát, az összecsapásban 19-en vesztették életüket, főként a támadók soraiból.

A támadók vélhetően a Boko Haram nevű iszlamista terrorcsoporthoz tartoztak. Az említett régió országaiban évek óta politikai káosz uralkodik, amelyre rásegít a Kreml által pénzelt zsoldos csoportok hadurakat támogató beavatkozása is. Orbán Viktor X-en közzétett bejegyzésében megrendülésének adott hangot az N’Djamenában, a csádi fővárosban történt incidens hírére és kiállt Csád regnáló kormánya mellett. Való igaz, a Száhel-övezet politikai stabilizálása kulcsfontosságú Európa számára az újabb menekülthullámok megakadályozásában, a migrációs válság helyben kezelésében. A kormány egy maximum 200 fős katonai és humanitárius missziót is tervez az országba, ahol a korábbi Wagner néven futó orosz zsoldoscsoport is feltűnően aktív. Azonban így is furcsa ez a buzgalom a miniszterelnök részéről, ugyanis Csádnál közelebb van Budapest, ott pedig éppen a körmére ég a nemzetközi helyzet.

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyon felügyelettel foglalkozó hivatala (OFAC) szankciós listára tette Rogán Antalt, a hazai propaganda- és titkosszolgálatok urát. NATO-szövetséges ország miniszteri rangú tisztviselőjével nem szoktak ilyen lépéshez folyamodni a washingtoniak. Orbán mégis úgy tesz, mint az internetes mém kutyusa, aki körül ég a ház, mégis elégedett mosollyal kortyolja a kávéját a konyhában. Hmmm, ez fincsi, mondja az eb. Igen. Amíg a fejére nem omlik a tető.