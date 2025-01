- Az Orbán család hatvanpusztai birtokáról cikkezik a holland sajtó, római császárként ábrázolják a miniszterelnököt

korrupció;Orbán Viktor;külföldi sajtó;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-01-12 17:42:00 CET

Szépen lassan híre megy egész Európában annak, micsoda vagyont halmozott fel a magyar miniszterelnök, és ennek Pusztaverszáj a legjobb illusztrációja - írta a Facebookon Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a holland Volksrant érdeklődésére nyilatkozott a hatvanpusztai Orbán-birtokról.

A több oldalas, átfogó cikk fotókat is tartalmaz, a birtokon kívül vannak benne képek például a szinte senki által nem használt felcsúti kisvasútról, illetve készítettek egy illusztrációt is Orbán Viktorról, ezen a miniszterelnök arany babérkoszorúval a fején, római császárként ábrázolva látható. Ezt a képet rakták a címlapra is.

„Ki hisz még Orbán tündérmeséjében?” - olvasható a cikk címe, a leadben pedig arról írnak, hogy miközben Orbán Viktor erős vezetőnek igyekszik mutatni magát, hazájában az emberek mellőzöttnek érzik magukat és sokan panaszkodnak a korrupcióra. Mint írják, Felcsúton, ahol a miniszterelnök felnőtt, megalomán építkezések sora valósult meg, miközben a lakosság javarésze azóta is nagyjából a '70-es években él.

Hadházy Ákos is idézett egyet a cikkből. „A hatvanpusztai palota, amelyet sokan a korrupció szimbólumának tartanak, szinte teljesen elkészült. Az ellenzéki politikus, Hadházy Ákos szerint „ez a birtok bizonyítja, hogy Magyarország ma már nem demokrácia, hanem feudális állam”. Sokan a helyi építkezéseket, mint például a felcsúti stadiont is, Orbán rendszere örök emlékeinek tartják, amelyeket egyszer romként mutatnak majd a turistáknak” - olvasható a lapban.

A cikkben számos egyéb mellett természetesen szó esik Orbán Viktor Vlagyimir Putyinhoz való lojalitásáról, és feltűnik benne Magyar Péter is, aki a teljhatalmú kormányfő kihívója lehet 2026-ban. A teljes írást itt olvashatja el.