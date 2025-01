- A nyírcsászári fideszesek elbocsátással zsaroltak meg egy óvónőként is dolgozó képviselőt, hogy álljon át az ő oldalukra

Fidesz;zsarolás;Nyírbátor-Nyírcsászári;

2025-01-14 20:44:00 CET

Hivatali visszaélés és zsarolás gyanúja miatt tettek rendőrségi feljelentést Nyírcsászáriban, miután helyi fideszesek állítólag ilyen módszerekkel próbáltak rávenni egy ellenzéki képviselőt az oldalváltásra - írta meg a Magyar Narancs.

A településen szoros versenyben a fideszes Szkibáné Teliska Éva nyerte meg a tavalyi polgármester-választást a független Csordásné Nehéz Mária korábbi faluvezetővel szemben, csakhogy a képviselő-testületben így is kisebbségben maradt a kormánypárt, ugyanis harmadmagával találta szemben magát négy nem fideszes képviselővel.

Ezt a helyzetet óhajtották szokatlan módszerrel orvosolni, ugyanis a lap birtokába került feljelentés szerint december 5-én a fideszes polgármester csapatához tartozó egyik képviselő, Kozma János beslattyogott az óvodába, ahol megfenyegette az óvónőként is dolgozó Demeter Zsuzsát, hogy melléjük áll vagy elbocsátják a munkahelyéről. Mivel Demeter Zsuzsa nyugdíj mellett dolgozik ott, ezt elvileg indoklás nélkül megtehetik.

Képviselőtársai tanácsára ezért az óvónő bement a polgármesterhez és kikérte magának ezt az eljárást, a beszélgetésről pedig készített egy hangfelvételt is, amit mellékelt is a feljelentéshez. A hangfelvételből ugyanis állítólag az derült ki, hogy a fideszes polgármester ott folytatta a zsarolást, ahol képviselőtársa abbahagyta, vagyis szintén megpróbálta rávenni Demetert, hogy álljon át, vagy kirúgják a munkahelyéről. Sőt, állítólag még a vezető óvónő is megpróbálta rávenni, hogy legyen fideszes, vagy mondjon le a mandátumáról, ami a nyugodt munkavégzést is akadályozta, azon túl, hogy az efféle hatalmi nyomásgyakorlás amúgy tiltott. A feljelentés szerint a intézményvezető sem tagadta, hogy kinek és minek az érdekében próbál eljárni. E beszélgetés végén a polgármester is megjelent az óvodában, aki ismét rögzítette, milyen „elvárásai” vannak Demeter Zsuzsával szemben. Erről ugyancsak elkészült a hangfelvétel, ami szintén a feljelentés mellékletében landolt.

Az új évet aztán az óvodavezető egy ultimátummal nyitotta, elővéve egy kirúgási határozatot azzal, hogy Demeter Zsuzsa vagy lemond a képviselőségről, vagy január 8-ával megszűnik a jogviszonya az óvodában. „Ha lemond, akkor megsemmisítik a dokumentumot és akár száz évig is ott dolgozhat az óvodában” - hangzott a nagylelkű opció.

Kiderült az is, hogy az ügy értelmi szerzője Nagy Csaba alpolgármester, akit a Magyar Narancs telefonon elért, de tagadta, hogy létezne rendőrségi feljelentés és letette. Szkibáné Teliska Éva polgármestert nem érték utol. A lap mindenesetre úgy tudja, hogy a Nyírbátori Rendőrkapitányság megkezdte az eljárást és több személyt meghallgatott.