- Gázai tűzszünet kérdőjelekkel – Elméletileg mindkét fél elfogadta a feltételeket, de a tényleges megállapodásnak így is több akadálya van

Izrael;Gázai övezet;

2025-01-15 06:58:00 CET

A gázai háború 2023. október 7-i kezdete óta egyetlenegyszer, még azon év novemberében sikerült egy átmeneti tűzszünetet tető alá hozni, aminek köszönhetően 105 izraeli túsz is visszanyerte szabadságát. Azóta sem fegyvernyugvás, sem fogolycsere nem volt, a száz túsz közül 35 bizonyítottan már halott, miközben a gázai humanitárius helyzet vészesen tovább romlik. Tavaly májusban Joe Biden amerikai elnök terjesztett elő egy tűzszüneti javaslatot, ami kapcsán intenzív tárgyalások kezdődtek újra. Sokáig úgy tűnt, hogy küszöbön áll az újabb megállapodás, ámde az amerikai, katari illetve egyiptomi közvetítők optimista nyilatkozatai ellenére valójában sem Izrael, sem a Hamász nem volt hajlandó tényleges kompromisszumra.

A libanoni Hezbollah és a Hamász vezetőinek módszeres tavaly nyári izraeli likvidálása, a Hezbollah fölötti izraeli győzelem, majd Bassar el-Aszad szíriai diktátor bukása azonban új helyzetet teremtett a Közel-Keleten. Irán befolyása és támogatási lehetőségei olyannyira megcsappantak, hogy a Hamászt is újra tárgyalóasztalhoz kényszerítette. Netanjahura és kormánya szélsőjobb pártjaira viszont elsősorban a tavaly novemberben megválasztott Donald Trump nyomása volt nagyobb hatással, Kezdetben Netanjahu és szövetségesei időhúzásra játszottak, mert abban reménykedtek – nemcsak az arab, hanem izraeli médiajelentések szerint is –, hogy az új amerikai adminisztráció hivatalba lépésével kedvezőbb feltételek mellett köthetnek alkut, és emellett zöld utat kaphatnak a megszállt ciszjordániai területek annektálására is. Karácsony előtt is több optimista nyilatkozat megjelent arról, hogy gyakorlatilag küszöbön áll az Izrael és Hamász közötti tűzszüneti megállapodás. Most viszont - vélhetően nem függetlenül Trump fenyegetőzésétől - elkészült egy újabb tervezet, ezt már Joe Biden leköszönő amerikai elnök, Antony Blinken külügyminiszter, valamint a közvetítő Katar vezetői is nyilvánosan bejelentették, izraeli magasrangú tisztségviselők pedig azt nyilatkozták, hogy a Hamász térfelén pattog a labda.

Az AP amerikai hírügynökség hétfői jelentése szerint tegnap a palesztin terrorcsoport is „elvben” elfogadta a Gázai övezetre vonatkozó tűzszüneti megállapodás tervezetét. Egy, az AP-nek nyilatkozó, a tárgyalásokon részt vevő izraeli tisztségviselő azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy bár előrelépés történt, a részletek véglegesítése még hátra van.

A korábbi kezdeményezések is általában a részleteken buktak el, és ezúttal is elég sok még az akadály. Mindenekelőtt az, hogy az izraeli túszok egy része nem a Hamász, hanem a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIDZS) terroristáinak fogságában van, a Hamász ezért is nem tudta mindmáig megmondani, hány túsz van még életben. Az Al Dzsazíra katari hírtelevízió hétfőn este közölte, hogy a PIDSZ képviselői is megérkeztek Katarba, ahol eddig csak a Hamász vezetés tárgyalt. A The Times of Israel és az ynetnews izraeli portálok azt emelték ki, hogy még abban az esetben sem biztos egy megállapodás végrehajtása, ha Katarban megállapodás születik, az ott tárgyaló külföldön élő Hamász politikai vezetők és a Gázában maradt vezetés között ugyanis komoly feszültségek vannak, egyáltalán nem biztos, hogy a helyiek végrehajtják a megállapodást.

Ugyanakkor a Netanjahu-kabinet jóváhagyása sem kőbe vésett. A koalíció két szélsőjobboldali pártjának vezetője, Itamar Ben-Gvir és Becalel Szmotrich nyilvánosan bejelentette, hogy elutasítják a tűzszüneti megállapodást, mivel az gázai kivonulással jár. Az Al Dzsazíra szerint Netanjahu pártjának, a Likudnak is 10 képviselője már aláírta a tiltakozás. Ha a miniszterelnöknek nem sikerül koalíciója támogatását megszereznie, Donald Trump minden fenyegetése ellenére, beiktatásáig, január 20-ig biztosan nem lesz fegyvernyugvás Gázában.