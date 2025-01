- Jeney Andrea Zsuzsanna versei

kórház;Hemingway;versek;

2025-01-18 08:16:00 CET

Tiszta lappal

Elhányni magad a legelső randin,

meggörnyedve bámulni a tegnapot,

ahogy az étterem padlójára placcsan,

a kiglancolt cipőre.

Kábé ilyen az őszinteség.

a pára marja a szemed,

acetonos szagától rekeszizmod

összerándul, hogy kivesse

az emészthetetlent,

elszaladnál,

de helyben tart a görcsös cunami,

figyeled

a tócsában úszkáló darabokat,

némelyikre nem is emlékeztél.

Mint mikor újra megnézted

a Forrest Gumpot.

Fuss, Forrest! Fuss!



Egyébként Hemingway szerint

a hazugság megöli a szerelmet.

Az őszinteség öli csak meg igazán.

Van, ami jobb, ha rejtve marad.

Mint mikor az orvosnál nadrágod

gombolása közben eszmélsz rá,

hogy nem volt időd epilálni.

Jenny talán elárulta, mi történt vele?

Forrest mégis érezte,

hogy porig kell rombolni azt a házat.



Már jó ideje nem randizom,

és nem szaladok el semmitől.

Tudom, nincs békésebb, mint mikor

hullámverés után elcsitul,

ha semmi sincs odabent.

De az üresség nem fenntartható.



Talán azt gondolod, túlbonyolítom.

Elég egy kis probiotikum,

és szűnik a szorítás,

a szavak maró íze a szájban.



Még ma is érzem a homlokomat támasztó

tenyér hűvösét, bár a hozzá tartozó

arcot nem tudnám felidézni,

csak a cipőt,

és a barna bőrre hullt rorschachot.



Mindenkitől azt hallod,

a jó kapcsolat alapja az őszinteség.

Biztosan így van.



Szóval, ha azt be tudod kamuzni,

talán sikerülhet.

Gyűrődésvonalak

Én is mellé akartam ülni

de előbb vasaljam ki az ingedet

pályát építettetek

el volt törve az állvány

nem találtam máshol támaszt

az akadályok között

cikcakkban gurultak a golyók

a vasaló nem játék

magam felé fordítottam

neki nehogy baja essen

míg elsimítom a gyűrődéseket

hangosan nevetett

itt volt karnyújtásnyira

kettőnk között

izzott a levegő

„most én jövök, apa”

hullámzott a kacagás

hozzád szólt, de felém hajolt,

átnyúlt az asztalon



folyton épített

egymáshoz kapcsolt

hegyeket völgyeket

heves amplitúdóval

ezt látta tőled

mint egy EKG-görbe

szükség van ráncokra

hogy egymásba fonódjanak

akkor még illeszkedtek az elemek



az éléhez ért hozzá

a golyó koppant a földön

felkaptam

még el sem kezdett sírni

a fürdőbe szaladtam vele

túl nehéz volt

azt hittem sosem érek oda

lángolt arcán a csík

le kell hűteni a sebet



a kórházban nyugtatgattak

te összepréselted a szád

meg fog gyógyulni

nem marad nyoma

csak pengevékony vonal

ajkaid helyén

bárkivel történhet baleset

de én a mélyre gőzölt ráncot láttam

az ingeden



szorosan tartottam

hazafelé elaludt az ölemben

„megbillogoztad”

vágtad hozzám

mielőtt lefeküdtél

hallgattam

a párhuzamos szuszogásokat

belém égett



sokáig látszott még a heg

rosszaságmérőnek nevezted

mert ledsorként izzott fel a friss bőr

valahányszor csintalankodott



és most már hiába próbálom

nem rúgja ki magát az anyag

nem tudom kiszedni

a félrevasalt éleket



mások irigylik

hogy körülöttünk minden ropogósan sima

megtanultam teljes súllyal

addig préselni az egyenetlenségeket

míg végül az egész ellaposodott

megszűnt a kapaszkodás

az elemek között



magam hibáztatom

nem találom a megfelelő frekvenciát

csak álmomban sikerül néha

a nevetésének hullámhosszára hangolódnom

téged nappal sem érlek el

csak egyenletes búgás

megszakadt vonal.