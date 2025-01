- Egy apartmankomplexum villámgyorsan meg is kerülte a terézvárosi Airbnb-tiltást

szálloda;Terézváros;Airbnb;

2025-01-16 13:39:00 CET

A tavaly szeptemberi terézvárosi népszavazás értelmében a kerületből kitiltják a rövidtávú lakáskiadás intézményét, azaz az Airbnb-t, ehhez képest a Király utcai Central Passage Társasházban már meg is oldották, hogy továbbra is szálláshelyként működhessenek a lakások - írja a 24.hu.

A Király utca és a Paulay Ede utca közé épített Central Passage nevű komplexum egy 8000 négyzetméteres, 270 lakásos, hétszintes lakótelep. Egy spanyol cég építtette, ami az átadás után, a 2008-as gazdasági válság közepette csődöt jelentett. Ennek ellenére a komplexum 2010 után elkezdett éledezni, megjelentek apartmanokat üzemeltető vállalkozások, 2014-2015 után pedig egy cég az üresen álló üzleteket és a parkolóház egy részét is megvette. A lakások jelentős részét a 7Seasons Apartments üzemelteti üzemelteti, de más cégek és magánszemélyek is birtokolnak lakásokat itt. A lap szerint mivel a tavaly ősszel 239 magán- és egyéb szálláshely volt a 270 lakásos komplexumban, a Terézvárosban nyilvántartott Airbnb-lakások több mint tíz százaléka itt található.

A komplexumnak ezért a tavaly őszi népszavazás fényében muszáj volt lépnie valamit, már ha folytatni akarta. Úgy tűnik, sikerült is megoldást találni, vagyis hogy hivatalosan funkciót váltotta ennek értelmében a jövőben kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként működnek, ami olyan besorolást fog jelenteni, mint a szállodáké. Ennek azért akadnak feltételei, például új tűzjelző rendszereket kellett kiépíteni, reggelit kell biztosítani és recepciót is fenn kell tartani, ezeket azonban elviekben kivitelezik is, vagyis a kerületi tiltás ellenére továbbra is ki lehet majd adni a lakásokat rövid távra.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester a 24.hu-nak úgy reagált, hogy szerinte nem általános a jelenség, a legtöbb hagyományos bérházban kialakított Airbnb-nél a jövőben sem fognak tudni reggelit adni vagy recepciót üzemeltetni, így nem valószínű, hogy hirtelen minden korábbi Airbnb-tulaj szállodatulajdonos lesz.