- Marozsán Fábián búcsúzott az Australian Open harmadik fordulójában

2025-01-18 09:45:00 CET

Marozsán Fábián négy szettben kikapott az olasz Lorenzo Sonegótól az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában.

A decemberi magyar bajnokság győztese - aki 59. a világranglistán - a héten két ötszettes csatát megvívott már, mivel a brazil Thiago Seyboth Wildet (76.) és a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-t is óriási meccsen győzte le. A 32 között Lorenzo Sonego következett, az ATP-rangsorban 55. olasz játékos neve mellett is két komoly meccs állt Melbourne-ben: előbb a háromszoros Grand Slam-bajnok, veterán svájci Stan Wawrinkát verte négy, majd a tavaly U21-es világbajnok portugál Joao Fonsecát búcsúztatta öt szettben.

A közelmúltban popénekesként is bemutatkozó Sonego vívott már nyolcaddöntőt a Roland Garroson és Wimbledonban is, de Ausztráliában csak a harmadik fordulóig jutott 2022-ben. Négy ATP-serleget gyűjtött, állt már ranglista 21. helyén, és tagja volt a 2023-ban Davis Kupa-győztes válogatottnak.

Első találkozójukon brék nélkül telt el a színvonalas küzdelmet hozó nyitószett, majd a rövidítésben 3-2 után a magyar Davis Kupa-válogatott vezére csak egy pontot vesztett, és bő egy óra elteltével játszmaelőnyben volt. A 3-as pálya közönsége a folytatásban is csak bréklabdákat láthatott, de mindketten hozták a szerváikat a melbourne-i hőségben, aztán az újabb tie-breakben a 25 éves Marozsán 6-3-ra vezetett, de három szettlabdát is elpuskázott, a torinói teniszező viszont élt az első lehetőségével, és kiegyenlített. Az elszalasztott esély érezhetően megfogta a Hajdúszoboszló SE sportolóját, akinek szétesett a játéka, sorra ütötte az outokat, a 29 éves ellenfél pedig kétszer is brékelte őt, és két és fél óránál már szettelőnyben volt.

A tavaly Melbourne-ben a 32-ig jutó Marozsán kiment az öltözőbe rendezni a sorokat, de ismét elbukta az adogatását, majd dupla bréknél, 0:3-nál már elszállt a remény. Az elvesztett második szett fordulópontnak bizonyult, utána a magyar játékos már nem tudta hozni a korábbi szintet, és az újabb harmadik körös búcsút követően 290 ezer ausztrál dollárral (72,5 millió forint) vigasztalódhat. A találkozó 3 óra 19 percig tartott.

Magyar részről már csak Babos Tímea van versenyben női és vegyes párosban az AO-n.

Eredmény, férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Lorenzo Sonego (olasz)-Marozsán Fábián 6:7 (3-7), 7:6 (8-6), 6:1, 6:2