- Itt van TRUMP, a kriptovaluta, szinte azonnal 25 milliárd dolláros piaci értéke lett

Saját kriptovalutát bocsátott ki Donald Trump, másnapra már 25 milliárd dolláros piaci értéke lett – írja a Telex Donald Trump leendő amerikai elnök X-bejegyzése nyomán, amelyben bejelentette saját kriptovalutáját, amelyet TRUMP néven lehet mostantól megvásárolni: „Itt az új hivatalos Trump-mém! Ideje megünnepeli azt, amit képviselünk: a győzelmet!”

A portál megjegyezte, Donald Trump már sok saját márkás árucikket a piacra dobott, amiből jelentős bevételekre tett szert, most a kriptovaluta kibocsátásával is egészen nagyot kaszálhat. Az elindítás másnapjára a TRUMP piaci összértéke, vagyis kapitalizációja a 25 milliárd dollárt is meghaladta. A cikk megjelenésekor 1 TRUMP 27,53 dollárt ér.

A hivatalos honlap szerint az első napon 200 millió TRUMP kibocsátása történt meg, a következő három évben pedig a tervek szerint a teljes állomány 1 milliárdra nőne. Ugyan korábban is léteztek Trumpról elnevezett, vagy az ő hírnevét meglovagoló kriptopénzek, de ezeket ő maga sosem támogatta.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC