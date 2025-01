- Jó ember, de rosszkor

USA;Joe Biden;amerikai elnök;Donald Trump;

2025-01-20 06:00:00 CET

Joe Biden azért lett elnök, hogy megállítsa Donald Trumpot. A Demokrata Párt minden más szempontot félretéve olyan jelöltet keresett, aki le tudja győzni a nagy (és gyűlölt) ellenfelet. 2020-ban sikerült, 2024-ben már nem. Leginkább azért nem, mert Biden megöregedett. Nem csak életkorát, járását, kihagyó memóriáját tekintve, hanem a világhoz képest is. Már nem tudta felvenni a közösségi média által diktált tempót, nem is akarta magáévá tenni azt a harsány, sőt durva hangnemet, amelyet a választók jelentős része erőként érzékel. Mantraként ismételgette, hogy az amerikaiaknak felül kell emelkedniük a megosztottságon, mert együtt minden válságon úrrá tudnak lenni, de azok nem hitték el neki, hogy még négy évig vezetni tudná őket. Végül legyűrte a rutin: fél évszázadot töltött a magas politikában, azt hitte, hogy most is működni fog, ami eddig bevált. Hát nem működött. Mire erről meggyőzték, már késő volt, Kamala Harrisnek nem maradt ideje kampánya felépítésére. Ennél is nagyobb baj volt, hogy az alelnököt nem vitte rá a lélek az elnökkel való látványos szakításra. A hála – és ezek szerint az emberi tisztesség – nem politikai kategória, a ragadozók világában csak az diadalmaskodhat, akiben működik a gyilkos ösztön.

Így következett be az a dicstelen helyzet, hogy Joe Biden leginkább a Trump-korszak mellékszereplőjeként fog bevonulni a történelembe, miközben fordítva méltányosabb lenne. Hiába próbálták összekenni a korrupció ragacsával, Biden nem igazán gazdagodott meg, amerikai értelemben viszonylag szerényen él. Szenátorként is vonaton ingázott delaware-i otthona és munkahelye, Washington között. Mielőtt elnök lett, becsületes és szókimondó politikus hírében állt – aki hajlamos időnként rosszul fogalmazni.

Kormányzása az 1,2 millió amerikai életét követelő covid-járvány idején kezdődött. Bőven volt alkalma bizonyítani empátiáját, s az ő szájából őszintének hatottak a vigasztaló szavak, elvégre ismerte a fájdalmat: autóbalesetben veszítette el első feleségét és kislányukat, betegség vitte el politikai örökösének szánt fiát, Beau-t. Biden segített talpra állítani Amerikát és megúszni az elkerülhetetlennek tartott gazdasági visszaesést. Nagyon komoly zöld programot hirdetett, s visszavitte országát a párizsi klímaegyezmény aláírói közé. Megerősítette az USA elkötelezettségét a NATO iránt, erős koalíciót ácsolt Ukrajna támogatására, miközben folytatta elődje szigorú politikáját Kínával szemben. Viszont rosszul hajtotta végre a Trump által eleve rosszul letárgyalt afganisztáni kivonulást. Nem kizárt, hogy Moszkva ennek láttán bátorodott föl és támadta meg Ukrajnát. Felemás képet mutat az izraeli-gázai háborúban játszott szerepe: kezdetben határozottan támogatta az izraeli válaszcsapást, majd egészen a legutóbbi napokig eredménytelenül próbálta enyhíteni annak humanitárius következményeit.

Mint sokszor felrótták neki, hivatalba lépésekor Joe Biden volt az Egyesült Államok történetének legidősebb elnöke. Egészen mostanáig, merthogy Donald Trump még öregebb, mint ő volt négy éve. Igaz, ő modernebb ember, ki se esik kezéből a mobiltelefon.