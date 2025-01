- Két kiállítás, két gól hátrány

férfi kézilabda;

2025-01-19 20:38:00 CET

0-5. perc: a hollandok vezették az első támadást, Stavast átlövésből szerzett vezetést, amire középkezdés után azonnal válaszolt Sipos (1-1). Ilicet állították ki 1:15 perc elteltével, mert a levegőben ellökte Stavast. A holland játékos rövid ápolás után folytatni tudta a játékot. Nactegaal lövésébe beleért Palasics, de nem tudott menteni (1-2). Szita lőtt 7 méterről, de Ravensbergen védett. Gyors lerohanásból Kooij talált be a magyar kapuba (1-3). Szita próbálkozott ismét, ezúttal remek lövéssel vette be a holland kaput (2-3). Ligetvári szerzett labdát, Fazekas lőtt gólt, de szabálytalan elzárás miatt a játékvezetők nem adták meg a találatot. Steins ütközött Ligetvárival, a magyar játékos alkarja találta el ellenfele fejét. A játékvezetők videón visszanézték az esetet, és utána két perc kiállítással büntették Ligetvárit. Nactegaal talált be a jobb szélről (2-4).