- Egy támadás, két Palasics-védés

férfi kézilabda;

2025-01-19 20:45:00 CET

6-10. perc: Fazekas lövése lepattant a blokkról, a magyar játékos visszaszerezte a labdát és szép gólt lőtt (3-4). Gyorsan elvégzett középkezdés után Kooij talált be a magyar kapuba (3-5), a blokkolni akaró Sipos ellenfele fejét találta el, amiért kiállították. Kettős emberhátrányba kerültek a magyarok. A magyar támadásnál Schoenaker ütötte meg Fazekas fejét, a holland játékost is leküldték, Ilic pedig remek egyéni megoldással szerzett gólt (4-5). Versteijnen állította vissza a két gól különbséget a jobb szélről (4-6). Fazekas követett el technikai hibát, Steijns a saját térfeléről az üres magyar kapu mellé dobta a labdát. Bóka hagyott ki ziccert, a felső kapufát találta el, Smits gólja után először vezettek hárommal a hollandok (4-7). Bánhidi fordult be, lerántották, hétméterest kaptak a magyarok, amit Imre értékesített (5-7). Steins bombáját védte Palasics, a kipattanót Kooij szerezte meg, de ismét védett a magyar kapus!