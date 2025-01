- Remek védekezés, hatékony támadás, négy gól az előny

férfi kézilabda;

2025-01-19 21:49:00 CET

41-45. perc: Szita lőtt szép gólt (25-22), a holland kapuba visszatért Ravensbergen. Ten Velde maradt egyedül és Mikler fölött a hálóba lőtt (25-23). Szitát a padon kellett ápolni, Bodó jött be helyette. Ilicet lökték meg a levegőben, a játékvezetők videón nézték vissza az esetet, majd két percre kiállították Kooijt. Fazekas tört be két ember között, hatoson belül szabálytalankodtak vele, hétméteres! Lékai ezt a büntetőt is belőtte (26-23). Stavast távoli lövését védte Mikler, Bodó pedig négyre növelte a különbséget (27-23).