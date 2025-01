- Magyar nyilatkozatok

férfi kézilabda;

Sipos Adrián: – Nagyon jól védekeztünk egy az egyben, ettől függetlenül nagyon nehéz volt. Nehezen kezdtük a vb-t, ma nagyon jól játszottunk és megnyertük a csoportot, elértük a célunkat. Bóka Bendegúz: – Az egész mérkőzésen szinte hibátlanul működött a támadójátékunk, kevés ziccert hibáztunk. A védekezésünk is általában rendben volt, helyén volt a szívünk. Mindenki száz százalékon pörgött, már a bemelegítésnél jól néztünk ki. Éreztem, hogy ebből a mérkőzésből valami jó sül ki. Chema Rodriguez: – Fantasztikus meccset játszottunk, a csapat lenyűgöző volt, büszkék lehetünk. Hollandia nagyon nehéz ellenfél volt. Kiválóan működött a védekezésünk egy az egy ellen. Emberhátrányban is jól támadtunk, a következő mérkőzéseket megpróbáljuk kevesebb kiállítással lejátszani. Megyünk tovább a saját utunkon, pontokat kell szerezni a folytatásban is. A középdöntőben közel azonos erősségű csapatok találkoznak egymással.