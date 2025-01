- Tízzel vezetnek a franciák

férfi kézilabda;

2025-01-21 21:58:00 CET

31-35. perc: Ilic góljával kezdődött a második felvonás (16-24), ezúttal is üreskapus támadással próbálkozott a magyar csapat. Fazekast állították ki két percre a franciák támadásánál, mert szabálytalanul állította meg az ellenfél szélsőjét. Grebille szerzett gólt és Ilic is kiállítást kapott, mert szabálytalankodott a gólszerzővel (16-24). Lékai találta el a kapufát. Grebille talált be a bal szélről (16-25), a magyar kapuban Palasics kezdte el a második félidőt. Bodó lövését megfogta Desbonnet. A francia kapus megpróbált az üres magyar kapuba ívelni, de Rodriguez elcsípte a labdát. Rosta talált be a kapuba befordulás után (17-25), Karabatic válaszolt gyors góllal (17-26). Bodó lövését védte a francia kapus, Kounkoud pedig az üres kapuba lőtt (17-27).