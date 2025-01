- Továbbra is tíz gól a különbség

férfi kézilabda;

2025-01-21 22:03:00 CET

36-40. perc: Palasics védett lábbal, de az ellentámadásnál eladta a labdát a magyar csapat. Briet talált be a szaggatott vonalról, amire azonnal válaszolt Bodó (18-28). A kapufát találta el Briet, az ellentámadásból Ónodi-Jánoskúti szerzett gólt (19-28). Labdát veszített az ellenfél, Sipos talált be a francia kapuba (20-28). Lépéshiba Remilinél, ugyanez megtörtént Fazekassal is, Mem pedig betalált az üres kapuba (20-29). Bodó lőtt mellé, Mem a szaggatott vonalról ismét tíz gólra növelte a különbséget (20-30). Belemenést ítéltek a magyarok ellen a játékvezetők.