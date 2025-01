- Bombariadó volt csütörtök reggel több budapesti és vidéki iskolában

Magyarország;bombariadó;iskolák;

2025-01-23 08:57:00 CET

Cikkünk folyamatosan frissül!

Csütörtök reggel több budapesti és vidéki iskolában is bombariadó volt, a bent tartózkodóknak ezért el kellett hagyniuk az épületeket. Lapunk értesülései szerint volt olyan iskola, ahova reggel már eleve be sem engedték a diákokat. A rendőrség is a helyszíneken tartózkodik. Meg nem erősített információk szerint az intézmények e-mailben kaptak bombafenyegetést. Kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, ha kapunk tájékoztatást, frissítjük cikkünket.

Lapunknak egy szülő azt nyilatkozta, az osztályfőnök értesítette őket e-mailben a bombariadóról és arról, hogy haza kell vinni a gyerekeket. Egy másik szülő azt mondta, gimnazista lánya telefonon szólt neki, hogy hazaküldték őket, nem sokkal később azonban újra hívta: mégsem mennek haza, átküldték őket egy másik épületbe.

Egy X. kerületi iskola igazgatója lapunknak azt mondta,

a protokoll ilyen esetben rendszerint az, ha a diákokat átmenetileg el tudják helyezni egy közeli intézményben, ahol nincs riadó, akkor ezt teszik.

Elsőként a Maninder számolt be a bombariadókról, a portálnak 20 fővárosi iskoláról volt tudomása. A Csepel Info azt írta, a kerületben 4 iskola érintett. A riadó tényét Facebook-oldalán Borbély Lénárd, Csepel polgármestere is megerősítette. Közölte: megnyitották a Csepeli Napközis Tábor azok számára, akiket a szüleik nem tudnak hazavinni. A Szeged365 portál szerint Hódmezővásárhelyen is van érintett iskola.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester közölte, a bombariadó náluk egyelőre két iskolát érint, és minden szükséges intézkedés folyamatban van. Az újpesti polgármester, Trippon Nobert a közösségi oldalán azt írta,

„öt újpesti középiskolában történt bombariadó a ma reggel folyamán, Budapesten és vidéken az első információk alapján 50 középfokú intézményben”.

Hozzátette, pánikra semmi ok, a szülők – akiket az iskolák e-mailen vagy telefonon értesítettek – lehetőség szerint menjenek a gyermekeikért.

A II. kerületi Fillér Utcai Általános Iskola a Facebook-oldalán közölte, hogy ott is bombariadó van. Úgy tudjuk, az I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium, a Zugligeti Általános Iskola, a VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium és a XII. kerületi Jókai Mór Általános Iskola is érintett.

Az óbudai önkormányzat a Facebook-oldalán közölte, hogy több III. kerületi iskolát is érintenek a bombariadók. Az önkormányzat segít a gyerekek elhelyezésében, megnyitották számukra az Óbudai Kulturális Központot és a Fő téri Esernyős rendezvénytermét is.

Az újbudai önkormányzat úgy tudja, nyolc kerületi általános iskolában – a Gárdonyiban, a Petőfiben, a Grosicsban, a Bárdosban, a Domonkos Pál Péterben, a Kelenvölgyiben, a Csillagösvényben és a Bocskaiban – jelentettek bombariadót be ma reggel. A fenyegetések emailben érkeztek, az iskolákat pedig gyorsan kiürítették.

Az ORFK az alábbi közleményt adta ki az ügyben: „Valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe 2025. január 23-án reggel. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.” Azt is közölte, hogy a rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendel el nyomozást. Az országos rendőrfőkapitány a nyomozásra a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki, egyben – az ügy mielőbbi felderítése érdekében – valamennyi területi szervet utasított a KR NNI-vel való soron kívüli együttműködésre.

Közben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt, Facebook-oldalán azt írta: „forródróton van” a belügyminiszterrel, az érintett iskolák biztonságát megerősítik, a bombariadók hátterét felderítik.