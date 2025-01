- Ezen kívül minden rendben

kormányinfó;

2025-01-23 10:15:00 CET

Ezután jött a többi téma, Gulyás Gergely szerint az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó fejlemények vannak a gazdaság terén, ezt azzal magyarázta hogy belátható közelségbe került az orosz-ukrán háború befejezése. A foglalkoztatottság most is rekordon van, a miniszter állítása szerint a reálbérek is emelkednek, 5-6 százalékos reálbér-növekedést vizionált. Azt is állította, hogy növekszik a fogyasztás, a magyarországi fogyasztás-bővülés az 5. legmagasabb volt az EU-ban. Rekordot döntött a turizmus is. A lakáseladások aránya 13 százalékkal bővült. A magyar gazdaság hosszú idő után egy komoly növekedés előtt áll, jó okunk van optimistának lenni - reménykedett.

A miniszter természetesen örömét fejezte ki Donald Trump beiktatása miatt, szerinte amit ő most csinál, azt az Orbán-kormány már hosszú ideje képviseli. Példaként hozta a „genderpropaganda” elítélését, valamint a "Soros-hálózatok" elleni fellépést.

Magyarország és Szlovákia nem csak jó szomszéd, de az EU legfontosabb kérdéseiben is ugyanazt képviselik, ez a két ország a „józan ész hangját” képviseli az EU-ban, Gulyás szerint. Ukrajna nem veszélyeztetheti Magyarország és Szlovákia energiaellátását, mint uniós tagjelölt ország - állapította meg.