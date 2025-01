- Két győzelemmel negyeddöntős lenne a magyar válogatott

Ha a 20:30-kor kezdődő Ausztria elleni mérkőzésen győz és Katart is felülmúlja szombaton, akkor negyeddöntős a magyar válogatott a norvég, dán, horvát közös rendezésű világbajnokságon. A középdöntő második fordulójában a magyarok csoportjában Franciaország 35-28-ra nyert Hollandia ellen, Észak-Macedónia pedig 39-34-re legyőzte Katart. Ezzel eldőlt, hogy Franciaország megnyerte a csoportot. A második hely a magyarok és az osztrákok számára is elérhető, ha megnyerik a hátra lévő két mérkőzésüket a csoportban.

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.