- Lehetséges a magyar Oscar-díj, A brutalista kilenc jelölés kapott

Oscar-díj;

2025-01-24 06:53:00 CET

Magyar idő szerint csütörtökön délután jelentette be élő közvetítés keretében az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia a 97. Oscar-díj-átadó hivatalos jelöltjeit: jó hír, hogy egy magyar jelölt is van Jancsó Dávid, A brutalista vágója személyében - a Brady Corber rendezte film összesen kilenc jelölés kapott. Lapunknak exkluzív interjút adott a film immár Oscar-jelölt producer és forgatókönyvírója, Mona Fastvold, a rendező Bady Corbet párja, aki elmondta: eléggé hamar eldőlt, hogy Amerikába kivándorolt magyar építész emigráns történetét mondják el, hiszen mindkettőjüket lenyűgözte Breuer Marcell és Moholy-Nagy László életműve, és számos egyéb kelet európai zsidó építész alkotásait is csodálják. Fastvold időközben leforgatott rendezőként Cobet-el egy újabb magyar gyártású filmet, az Ann Lee-t Amanda Seyfried főszereplésével.

Ám a Rachel Sennott, a Saturday Night című film szereplője, valamint Bowen Yang, a Wicked sztárja vezetésével zajlott villám bejelentésen nem ez a film lett a top favorit: a legtöbb jelölés – konkrétan tizenhárom) az Emilia Pérez című spanyol nyelvű, francia musicalnek jutott. A mű október vége óta látható az amerikai és brit Netflixen, a hazai mozikba február végén debütál. Jacques Audiard rendező már 2019-ben készített színpadi verziót, mellyel az volt a célja, megkísérelje azt, amit Peter Brook tett a Carmennel, vagy a Koldusoperával. Azaz az opera színpadi és a film mozgóképes nyelvezete közötti kapcsolat megteremtése volt a művészi kísérlet lényege. Érdekesség, hogy a Wicked című kasszarobbantó musicalt szintén tíz kategóriában jelölték, de Jon M. Chu nem fért be a legjobb rendezők listájára. A nevető harmadikként esélyes Konklávé nyolc, az amerikai független film cézára, a Sean Baker készítette Anora hat jelölést kapott, de A szer öt jelölése is igen tiszteletre méltó.

A legnagyobb hiányzók listáján a szaksajtó szerint a felháborító mellőzés miatt Margaret Qualley (A szer) és Angelina Jolie (Maria) áll – két pazar színésznő.

A 2025-ös Oscar-díjakat magyar idő szerint március 3-án, hétfőn fogják kiosztani a hajnali órákban.