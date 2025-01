Bartucz László nagyon jól teljesített az edzéseken és a felkészülés során, ezért úgy gondoltuk, itt az idő, hogy lehetőséget kapjon - mondta Chema Rodriguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. - Laci tavaly is nagyon jól védett az osztrákok ellen. A mai meccs a mi döntőnk ezen a tornán. Ha nyerünk, akkor versenyben maradunk a negyeddöntő eléréséért, ha kikapunk, akkor kiestünk."

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.