- Palasicsnak kell köszönni, hogy csak egy gól a hátrány

26-30. perc: négy és fél perccel az első félidő vége előtt időt kértek az osztrákok. Wagner lőtt ziccerből a kapu mellé, amire Bóka góllal válaszolt (10-12). Palasics védte Frimmel lövését, a magyar kapusnak ez volt a hatodik védése. Bánhidivel szemben védekeztek a hatoson belül, hétméterest kaptak a magyarok. A büntetőre Möstl állt a kapuba, de Imre ezt a hetest is belőtte (11-12). Hutecek lőtt, Palasics védett! Ilic egyenlített 1:42 perccel a félidő vége előtt (12-12), de szinte azonnal válaszolt Paulnsteiner (12-13). Egy perccel a dudaszó előtt elveszítették a labdát a magyarok egy újabb pontatlan átadás miatt, Imrét állították ki 15 másodperccel a befejezés előtt, mert visszahúzta ellenfelét. Hutecek lövését védte Palasics, de pontatlanul indított, ez volt az első félidő utolsó jelenete.

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.