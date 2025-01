- Megőrizte minimális előnyét a magyar csapat

36-40. perc: Palasics mutatott be újabb bravúrt, Bánhidi labdát veszített, és egyenlítettek az osztrákok (15-15). Rodriguez ismét vezetést szerzett a magyaroknak (16-15), az osztrákok először támadtak a mérkőzés előtt beharangozott 7 a 6 ellen és kiharcoltak egy hétméterest. Damböck belőtte a büntetőt (16-16). Bánhidi lőtt gólt a beálló helyéről (17-16), Palasics védte bravúrral Kofler lövését! Szita bombagóljával kettő a különbség a csapatok között (18-16)! Hutecek harcolt ki hétméterest, Bartucz jött be a kapuba, Frimmel belőtte a hetest (18-17).

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.