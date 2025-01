- Elképesztő izgalmak, még bármi lehet

41-45. perc: Bánhidit rántották le a hatoson belül, hétméteres! Imre a felső kapufára pattintotta a labdát. Palasics védte Hutecek lövését, a labda Sipos kezén megpattant és lelassult. Szita szerzett újabb gólt (19-17). Hutecek lőtt gólt, a vele szabálytalankodó Sipost két percre kiállították, azonnal jött a válasz Bánhiditől (20-18). Hutecek tört át a védőfalon és lőtt a hálóba (20-19). Báhidi ellen ítéltek belemenést, majd ugyanez megtörént a magyar kapunál Hutecekkel is. Bóka ziccerét védte Möstl.

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.