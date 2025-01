- A Ferencváros kétgólos vereséget szenvedett Frankfurtban

A második félidő Varga Ádám nagy védésével indult, pár perccel később azonban már ő sem segíthetett Uzun bombaerős lövésénél. Lendületben maradt a Frankfurt és 10 perccel később a bizonytalankodó FTC-védelem határozatlanságát kihasználva Ekitike növelte kétgólosra a hazaiak előnyét. A megnyugtató különbség tudatában az Eintracht nem erőltette túlzottan a támadásokat, de így is majdnem büntetőt rúghatott, a játékvezető azonban videóbírós ellenőrzés után visszavonta a tizenegyest. A folytatásban is fölényben maradt a hazai csapat, amely újabb gólt viszont már nem tudott szerezni. A Frankfurt ezzel együtt megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, amelyet a Ferencváros kaput eltaláló lövés nélkül zárt.

Rögtön a mérkőzés elején láthatóvá vált, hogy a Ferencváros a játék közben változtat a felállásán: amikor a zöld-fehéreknél volt a labda, akkor négyen védekeztek, amikor pedig a vendéglátók birtokolták, akkor öt védőre váltott az FTC. Nagyjából 15 percen keresztül kiegyenlítettnek tűnt a játék, igaz, a magyar együttesnek többet kellett foglalkoznia a védekezéssel. Az első veszélyes frankfurti lövésre majdnem 20 percet kellett várni, ebben a néhány perces periódusban viszont Dibusznak kétszer is hárítania kellett. A magyar válogatott kapust aztán sérülés miatt a 33. percben le kellett cserélni, helyére Varga Ádám érkezett. Ebben az időszakban már egyértelmű fölényben játszott a hazai együttes, de a helyzeteinél vagy a Ferencváros védelme zárt jól, vagy a befejezésbe csúszott hiba.

A zöld-fehérek a negyedik vereségükkel visszacsúsztak a tabellán a 22. helyre, de az eddig megszerzett kilenc pontjuk így is elég lehet a továbbjutáshoz. A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé jutásért.

A találkozón a gól nélküli első félidőt követően Can Uzun és Hugo Ekitike találataival tett szert kétgólos előnyre a házigazda, s ezt a lefújásig meg is őrizte.

A rendbontó szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára és volt, aki be is ugrott oda.