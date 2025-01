- Két éve úgy kap havi félmilliót Szarvastól az Állami Számvevőszék volt elnöke, hogy azt se lehet tudni, miért jó az a városnak

Állami Számvevőszék;Szarvas;Domokos László;

2025-01-25 21:50:00 CET

Két éve olyan, havi 500 ezer forintos megbízási szerződés van a Szarvasi Polgármesteri Hivatal és Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) volt elnöke és egykori fideszes országgyűlési képviselő között, amely mögött nincs eredménykötelem, így aztán nem forintosítható és kézzel fogható haszonról sem lehet beszélni - írja közérdekű adatigénylése nyomán a Magyar Narancs.

Domokos László 12 éven át töltötte be az Állami Számvevőszék elnöki tisztségét úgy, hogy előtte fideszes országgyűlési képviselő volt. Szarvas díszpolgára is, az viszont továbbra sem világos, hogy miközben két éve szerződésben áll a várossal, a tevékenysége pontosan mitől lesz jó. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző korábban „közpénzügyi tanácsadásról” beszélt, Babák Mihály akkori fideszes szarvasi polgármester, egyben Domokos László barátja pedig azt állította, hogy a helyi Árpád Szálló és a mellette lévő kisebb Kis Árpád Szálló gyógyhotellé fejlesztése, valamint a hulladéktelep helyére tervezett napelempark megvalósítása miatt vették igénybe a tevékenységét. Babák szerint Domokos a döntően ingatlanhasznosítási ügyekben szaktudásával és kapcsolatrendszerével segít Szarvas városának.

A polgármester azóta az ugyancsak fideszes Hodálik Pál lett, ezért a lap kíváncsi volt, érvényben van-e még a szerződés. Melis János címzetes főjegyző válasza azonban egy újabb variációt tartalmazott a továbbra is érvényes megbízási szerződés tartalmáról. Figyelemre méltó, hogy Melis János közlése szerint olyan szerződést kötöttek a volt ÁSZ-elnökkel, amely mögött a jogi természeténél fogva nincs eredménykötelem, így nem forintosítható, kézzel fogható haszonról, tárgyiasult eredményről nem lehet beszélni. „Domokos László olyan ügyekben nyilvánít véleményt vagy ad tanácsot, amelyeknek aktuális jogi és pénzügyi aspektusaival ugyan tisztában vagyunk, de a jövőt illetően is helyt álló megítélésünkhöz szükséges egy széleskörű tapasztalatokon alapuló, a gazdasági folyamatok prognózisát is láttatni tudó szemlélet, amely a hivatalon belül nem áll rendelkezésre” – áll a Magyar Narancs közérdekű adatigénylésére írt válaszban. Tehát a korábbi polgármester állításával szemben nem egy konkrét projektre vették fel, hanem nagyjából pénzügyi tanácsadói szerepet tölt be.

Példaként a főjegyző azt közölte, hogy Domokos László menedzselte a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával kialakított együttműködést, amelynek eredményeként a szarvasi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok energetikai gazdálkodását támogató monitoring alapú rendszer működtetését kezdték meg a múlt év közepén. Hogy ez pontosan mit jelent és mekkora megtakarítást értek el vele, az nem derült ki. „Együttműködésünk hasznai csak hosszabb távon ismerhetők meg és mutathatók ki” - kapta a lap indoklásul.