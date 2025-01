- Bencsik András úgy véli, eljött az ideje egy pozsonyi Békemenetnek

Szlovákia;Pozsony;békemenet;Bencsik András;

„Nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán Majdan-forgatókönyvet alkalmazzák Szlovákiában is” - írta Facebook-oldalán a Demokrata főszerkesztője.

Bencsik András üzenete szerint a beavatkozási kísérletre van megoldás. .„Eljött az ideje az első pozsonyi Békemenetnek! Ha szuverenista sorstársainknak tanácsra van szükségük, mi itt vagyunk, hogy segítsünk!” - zárta rövid bejegyzését, amelyet szlovák és angol nyelven is közzétett.

A volt Népszabadság pártéletrovatának egykori munkatársa arra nem tért ki, hogy a szlovák nemzeti szuverenitással miként egyeztethető össze egy ilyesfajta közreműködés - ráadásul egy névleg baloldali kormánynak nyújtanának segítséget.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a pozsonyi Szabadság téren rég látott tömeg gyűlt össze, emellett további huszonegy városban is tiltakozók vonultak utcára, hogy a Robert Fico vezette kormány lemondását követeljék. Ez lehetett a legnagyobb demonstráció 2018 óta, amikor Ján Kuciak újságíró meggyilkolását követően kezdődött tüntetéssorozat az országban. A miniszterelnök akkor is Robert Fico volt.