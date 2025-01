- Negyven másodpercen belül két horvát gól, de maradt a két gól különbség

férfi kézilabda;

2025-01-28 18:31:00 CET

21-25. perc: Glavas lőtt gólt betörésből (9-11), Lékai emelése után Bodó húzta be kínai figurából a labdát a horvát kapuba (9-12). Srna talált be a magyar kapuba 8 méterről (10-12). Bánhidi harcolt ki hétméterest, Imre értékesítette a bünteőt (10-13). Lépéshiba a hazaiaknál. A horvát kispadnak volt már figyelmeztetése, ismét reklamált, ezért két percre emberelőnybe került a magyar válogatott. Lékai lövését védte Kuzmanovic, majd az üres kapuba Glavas talált be (11-13). Labdát veszítenek a magyarok, Glavas szerzett megint gólt (12-13). Rodriguez szerzett szép gólt (12-14).