- A hajrá a horvátoké, de sikerült megmenteni a döntetlent

férfi kézilabda;

2025-01-28 18:36:00 CET

26-30. perc: Lucin talált be a kapuba, amire azonnal válaszolt Sipos (13-15). A szélről Sipic szerzett gólt (14-15), Bodó ziccerét Kuzmanovic védte. Martinovic 10 méterről lőtt gólt (15-15) két és fél perccel az első félidő vége előtt. Időt kért a magyar csapat. Bodó lövése után a blokkról pattant az alapvonalon túlra a labda, ami maradt a magyaroknál. Pontatlan magyar átadás után jöhettek előre a hazaiak, Lucin lőtt gólt 28:58-nál (16-15). Ilic talált be a kapuba 35 másodperccel a dudaszó előtt (16-16). Bartucz védett nagy bravúrral, maradt a döntetlen. Az első félidő nagy részében tudatosan és jól játszott a magyar válogatott, 13-10-nél emberelőnyben kapus nélkül, 7 az 5 ellen támadtak a magyarok, de elveszítették a labdát és üres kapus gólt kaptak, majd ez megismétlődött 40 másodperccel később is. Ezután megzavarodott a csapat, de döntetlenre mentette az első félidőt.