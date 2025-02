- Elveszett kutya orvosi költségeire hivatkozva csaltak ki pénzt a tulajdonosból egy állatmentő szervezet nevében

kutyák;átverés;Csalók;

2025-01-30 19:05:00 CET

Egy gazdi tájékoztatta a napokban a nyíregyházi Állatbarát Alapítványt arról, hogy az alapítvány nevében egy csaló kereste fel őt telefonon. A kaposvári férfi január 20-án veszítette el a kutyáját, és több internetes platformon is segítséget kért a megtalálása érdekében. Két nappal később egy magát Nagy Zsoltnak nevező férfi hívta fel, az alapítvány munkatársaként mutatkozott be, és elmondta, megtalálták a kutyát, majd elkérte az állat chipszámát. Azt kérte a tulajdonostól, mondja el, hogyan tűnt el, mert neki erről jegyzőkönyvet kell írnia. Végül közölte, hogy a kutya bal hátsó lába és a füle megsérült, meg kellett műteni, ezért utaljon át 70 ezer forintot a költségekre a szervezet számlájára. A reménykedő gazdi ezt meg is tette, de erre újabb 17 ezer forintot kértek tőle a szállításért. Ezt is elutalta volna a gazdi, de valamiért nem sikerült a tranzakció. A telefonáló ezután már nem jelentkezett.

Novák Éva, az alapítvány menhelyvezetője kijelentette: nekik semmi közük ehhez, nem is értik, miért épp őket szemelték ki, hiszen több 100 km-re vannak Kaposvártól. Azonban az eset nem egyedi, mert a Facebook-poszt után tömegesen érkeztek hozzájuk beszámolók hasonló átverésekről. „Számunkra az a megdöbbentő, hogy az emberek sokszor nem kérnek semmilyen bizonyítékot, fényképet. Ha mégis, akkor jön az agresszív visszatámadás, hogy nem is fontos nekik a kutya. Ezzel lelkiismeret-furdalást keltenek bennük, megszégyenítik őket, ők pedig belekapaszkodnak az utolsó reménysugárba, hátha tényleg megvan a kutya” – mondta lapunknak felháborodva Novák Éva. Hozzátette: igazából mindennek gyanúsnak kellene lennie. Először is, ha állatvédő szervezet talál meg egy kutyát, az első lépés a chipolvasás. A regisztrált adatok alapján pedig megpróbálják mielőbb elérni a tulajdonost. Tehát soha nem kérik el a chipszámot, hiszen azt ők le tudják olvasni. Másodszor: egy komolyabb műtét biztosan drágább, mint 70 ezer forint. Harmadszor: egy alapítvány soha nem kér szállítási költséget, hanem az a természetes, hogy a gazdi megy az állatért. A legeslegfontosabb: a gazdi hozzájárulása nélkül egyetlen állatorvos sem végez el semmilyen beavatkozást. Az egyetlen kivétel, ha a kutya életveszélyes állapotban van, és nem érik el telefonon a gazdáját, akkor megoperálhatja az állatorvos, de ilyen esetben sem „zsarolják” meg a költséget vállaló alapítványok a gazdát, hogy utólag fizesse ki a műtétet.

Mint megtudtuk, más alapítványok nevében is történtek már hasonló csalások, illetve kísérletek, és mind a gazdák, mind az alapítványok több esetben is tettek már feljelentést.

Az Országos Rendőr-főkapitányságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy tudomásuk van a kaposvári esetről. Mindenképpen azt tanácsolják, hogy azok, akiket ismeretlen számról keresnek telefonon, legyenek gyanakvók. Minden esetben kérjenek egy kis időt, ne hagyják magukat siettetni, sürgetni – ez az elkövetők részéről egy bevált módszer szokott lenni. Ha tudják, próbálják meg azonnal ellenőrizni a hívás valóságtartalmát, és ha elbizonytalanodnak, lehetőleg ne hozzanak döntést azonnal. Ismeretlen személy részére soha ne kezdeményezzenek utalást. Ha valaki úgy érzi, bűncselekmény áldozatává vált, azonnal tegyen bejelentést a rendőrségen. Ez akkor is fontos, ha ébersége miatt nem valósul meg csalás, mert a bejelentéssel, feljelentéssel segítheti a rendőrség munkáját, és tehet azért, hogy mások se váljanak hasonló átverés áldozatává. Csalás esetén - az okozott kár mértékétől függően - akár több évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.