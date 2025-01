- Hiába a digitális átállás, a fideszes törzsszavazók szinte csak postán küldik vissza a nemzeti konzultációt

nemzeti konzultáció;

2025-01-31 11:19:00 CET

– A nemzeti konzultációt elsősorban a Fidesz-KDNP szimpatizánsok töltik ki, legfőképp a törzsszavazók. Fontos jellemzőjük, hogy többnyire időskorúak, számukra pedig otthonosabb a postán visszaküldeni a konzultációt – mondta lapunknak Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója azzal kapcsolatban, hogy a kormány legutóbbi nemzeti konzultációját a kitöltők 87 százaléka postán küldte vissza.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának közlése szerint a kormány 14., az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultációját 1 350 690-en küldték vissza. Ebből 1 188 067-en levélben, míg online 162 623 ember töltötte ki.

Az évek alatt mindig kiugróan magas volt a postai visszaküldők aránya.

Lapunk gyűjtése szerint 2015 és 2020 között 90 százalék felett küldték vissza „hagyományos” módon, 2020-ban például csupán 5 százalék választotta az online kitöltést. 2021-ben már „csak” 83 százalék ment el a postára, hogy levélben adja fel a kérdőívet, viszont innentől kezdve ismét enyhe növekedést mutat a postai kitöltők száma, így lett jelenleg 87 százalék.

Kérdésekkel fordultunk a Miniszterelnöki Kabinetirodához azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az oka a posta hihetetlen népszerűségének a kitöltők között, de választ nem kaptunk.

Schlanger Márton szerint a kormány ezzel kapcsolatos kommunikációja is egy lehetséges magyarázat a magas postai kitöltésre. – Sokkal inkább a fizikai visszaküldésre fókuszáltak, többször hallottuk, hogy már ott van a konzultáció a postaládákban, töltsék ki, küldjék vissza. Abban sem vagyok biztos, hogy széles körben eljutott az emberekhez: ezt online is meg lehet csinálni. Mindezek mellett is azt gondolom, nem lenne indokolt, hogy ekkora legyen a különbség a két válaszadási mód között. Abszurd, hogy ilyen sok ember elmenjen a postára ezt feladni. Ez is, de elsősorban a közölt végeredmény felveti a csalás gyanúját. Eszerint ugyanis minden második Fidesz-szavazónak ki kellett volna töltenie a konzultációt – vélekedett a politológus, aki megjegyezte, évek óta fenntartásai vannak a kormány által közölt konzultációs számokkal szemben.