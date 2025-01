- Gattyán György két év után bezárhatta a hírportálját

bezárás;hírportál;Gattyán György;

2025-01-31 08:22:00 CET

A napokban minden jel szerint felhagyott eddigi működésével a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Frisshirek.hu hírportál, amely 2023-ban került a milliárdos tulajdonába – írja a Media1.hu.

A portál információ szerint a lapnál újabb munkatársaknak mondtak fel nemrégiben, miközben így is alig volt már, aki tartalmat állított elő az oldalra. Az oldal néhány napja még elérhető volt, de a tartalom egy jelentős részét egy mesterségesintelligencia-alapú robotszerkesztő állította elő, főleg más lapok tartalmainak szemléjéből.

Az olvasókat a webcímre kattintva most már átirányítják a Frisshirek.hu YouTube-csatornájára. Gattyán 2023 májusában vásárolta meg a Frisshirek.hu-t Föőr Gábortól, az új főszerkesztő pedig Tarr Péter lett, és Havas Henrik is csatlakozott hozzájuk. Az újabb elbocsátási hullámot követően Tarrt is lecserélték MI-re, ő pedig Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak az új portáljánál, a Kontrollnál állt munkába.