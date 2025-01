- A rendőrségen folytatódik az FTC Európa-liga meccse a nézőtéri verekedés, majd egy szétvert vécé miatt

labdarúgás;verekedés;feljelentés;rongálás;Európa-liga;Ferencvárosi Torna Club;rendőrségi eljárás;szurkolói rendbontás;nézőtér;

2025-01-31 17:25:00 CET

Az FTC labdarúgóinak Európa-liga csütörtöki továbbjutásának, az egyébként szintén továbbjutott holland AZ Alkmaar elleni 4-3-as győzelemnek folytatásaként a nyomozó hatóságok és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálhatja, pontosan mi is történt a mérkőzés alatt és után a Groupama Arénában – számolt be a meccs utóéletéről az Üllői129 ferencvárosi szurkolói portál az AZ szurkolói szétverték a vendégszektor mosdóját címmel, és a pusztítást bemutató fotóval, amelyen jól látszanak a stadion vécéjének letépett és szétdobált ajtói.

Amint arról lapunk is beszámolt, a botrány a nemzetközi kupameccs 61 percében tört ki. – A vendégdrukkerek szektorában a szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal. A nézők sörrel öntötték le a rendfenntartókat, akik megpróbálták kiemelni a vétkeseket. Ezt a többi drukker igyekezett megakadályozni, majd megérkeztek a rohamrendőrök is, és jó tíz perc alatt vége lett a verekedésnek. A szurkolók dühe azonban nem csillapodott, amit a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) police.hu oldalon megjelentetett közleménye is alátámasztott.

„A 2025. január 30-án a Groupama Arénában rendezett Ferencvárosi TC – AZ Alkmaar labdarúgó-mérkőzésen 22 óra körül a vendégszektorban verekedés alakult ki a szurkolók és a biztonsági szolgálat között. A helyszínen a mentők öt embert láttak el, egyiküket kórházba vitték. A mérkőzés biztosítása során a rendőrök összesen száz embert (köztük negyven holland szurkolót) igazoltattak. Eddig egy magyar állampolgárral szemben pirotechnikai termék felhasználása miatt szabálysértési feljelentést tettek, egy holland állampolgárt rongálás bűncselekmény gyanúja miatt állítottak elő. A verekedés résztvevőinek azonosítása és a kamerafelvételek elemzése folyamatban van, a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást” – írta a BRFK.

A fentiekkel szemben a holland klub másként látja, elítéli a helyi rendezők „rendkívül erőszakos” viselkedését.

Minderről – tették hozzá – értesítették az FTC-t, a budapesti rendőrséget és az UEFA-t. Továbbá azt ígérték, hogy bizonyítékokat gyűjtenek állításaikhoz és elvárják az alapos nyomozást. Az FTC eddig hivatalos honlapján, de Facebook-oldalán sem reagált a történtekre.