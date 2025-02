- Kijev szerint bentlakásos iskolát bombázott le Oroszország az ukránok által elfoglalt Szudzsában, Moszkva provokációt emleget

Moszkva szombat este lebombázott egy bentlakásos iskolát az oroszországi Kurszk régióban lévő – öt hónapja ukrán ellenőrzés alatt álló – Szudzsában; jelentések szerint négy ember meghalt és tucatnyian megsérültek, közöttük több idős ember is volt – írja a BBC Volodimir Zelenszkij X-bejegyzése nyomán. Az ukrán elnök szerint az eredetileg egyébként orosz területen saját civiljeit pusztította a légicsapással, ahogyan évtizedekkel ezelőtt Csecsenföldön vagy a közelmúltban Szíriában.

Az ukrán hadsereg vezérkara a Telegramon megerősítette, hogy négy ember meghalt, 84 civilt mentettek ki, és szándékosnak, célzottnak minősítették a támadást. Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt állítja, hogy Ukrajna hajtott végre célzott rakétacsapást. A TASZSZ orosz állami hírügynökség idézte Rodion Mirosnyiknak, az orosz külügyminisztérium „kijevi rezsim bűneivel foglalkozó nagykövetének” Telegram-bejegyzését, amely szerint a támadás ukrán „információs provokáció”, amit az ukrajnai Szumi régió területéről hajtottak végre. A bombázást Moszkva háborús bűnnek, sőt a 2024 augusztusában történt kurszki ukrán hadműveletet terrortámadásnak nevezte, s a külügy szerint az iskolában a kijevi rezsim tartott fogva békés orosz állampolgárokat.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS