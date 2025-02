- Segítség egy méltóságteljes élethez

Adománytaxi Alapítvány;

2025-02-02 17:45:00 CET

A fővárosiak szavazata alapján, 2025-ben az Adománytaxi Alapítvány nyerte el az Év Fővárosi Civil Szervezete díjat. A szervezetnek Karácsony Gergely főpolgármester adta át a Városháza szimbolikus kulcsát február 1-jén, a civilek napján. Az alapítvány ötmillió forint pénzjutalomban is részesült. A pályázatra 41 szervezet jelentkezett, amelyeket a Budapesti Civil Adatbázis tagszervezetei rangsoroltak. Az első tíz helyezettre szavazhattak a budapestiek. Az idén tízéves Adománytaxi 11 089 vokssal győzött.

Az alapítvány egyedi jellemzője, hogy munkatársai Budapesten belül házhoz mennek az adományokért, majd azokat vidéki partnertelepüléseikre szállítják. A tárgyakat azonban nem egyszerűen odaadják a rászorulóknak, hanem a helyi partnerük közreműködésével egy közösségi piacot tartanak. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem ingyen vihetik el a holmikat, mindennek van egy jelképes, 50-200 forintos ára. A bevétel helyben marad, és az ott élők valamilyen közösségi célra fordíthatják. Sőt, maguk a vásárlók dönthetnek arról, hogy mi valósuljon meg a befolyt összegből. Ez a modell rendkívül figyelemre méltó változást is elindított az emberek gondolkodásában, ugyanis sok helyen az ő munkájuk által terjedt el, hogy mindennek ára van, mégha jelképes is. Ezt először nehezen fogadták el a rászorulók, hiszen évtizedekig azt a rossz példát látták, hogy ingyen van a segítség. Most néha már „borravalót” is adnak: 50 helyett 70 forintot, mert tudják, hogy saját közösségüket támogatják vele. Sőt arra is van példa, hogy ők maguk is leadják a fölöslegessé vált dolgaikat, azaz követendő példa lett a segítségnyújtás.

Körülbelül kéthavonta tartanak begyűjtő körutat, ennek keretében körbejárják a fővárosban azokat, akik regisztráltak náluk, és összegyűjtik tőlük a felajánlásaikat. A „sofőrök” valamennyien önkéntesek, a saját járművükkel, az üzemanyagköltséget is fedezve vállalják, hogy bejárják az aktuális útvonalat.

Az alapítvány hatszáz önkéntese nem szociális munkás és nem közösségszervező, nem az a céljuk, hogy felszámolják a szegénységet - fogalmazott korábban lapunknak Horn Tamás alapító-vezető. „A mi küldetésünk az, hogy megkönnyítsük ezeknek az embereknek az életét azzal, hogy jó minőségű termékeket, alapvető cikkeket viszünk nekik, olyanokat, amelyek elengedhetetlenek egy méltóságteljes élethez.”

Arra a kérdéünkre, hogy a díjjal elnyert ötmillió forintot mire fordítják Horn Tamás elmondta: nem egy új projekt indítására használják majd fel, az összeg a kiszámíthatóbb, biztonságosabb idei működésükhöz járul hozzá. Hozzátette: a korábban elindított Á-Lom nevű programjukat . amelynek keretében ágyakat és nagy méretű háztartási gépeket juttattak el rászorulókhoz, és amelyet forráshiány miatt fel kellett függeszteni - idén végre folytatni tudják. „Stratégiai partnerséget kötöttünk a futár.hu céggel, akik »örökbe fogadták« ezt a projektet. Így 200 nagy méretű adományt fogunk tudni elszállítani. Ezek között az ágyak és nagy háztartási gépek mellett gyerekíróasztalok is lesznek. Ettől a héttől már várják a felajánlásokat.”