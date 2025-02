- A Magyar Nemzet az Orbán család gazdagodásáról szóló film miatt azzal vádolja a Direkt36-ot, hogy ukrán megbízásból dolgozik

Ukrajna;Orbán Viktor;Magyar Nemzet;kormánypropaganda;Tiborcz István;Orbán család;Direkt36;

2025-02-04 17:11:00 CET

Nemrég beszámoltunk róla, hogy Kocsis Máté a Rogán Antal propagandaminiszter kezében lévő titkosszolgálatok értesülésére hivatkozva azt közölte, hogy nemzetközi megítélésének aláásása érdekében lejárató kampányt indít az ukrán állam Orbán Viktorral szemben. A Fidesz frakcióvezetője szerint „a mostani művelet” célja a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására.

A Magyar Nemzet ezt követően már meg is fejtette, hogy „az ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként a magát oknyomozó portálnak nevező, a Telex felületén működő Direkt36 már el is kezdett egy „lejárató videót” készíteni a magyar miniszterelnökről. A lap ehhez hozzátette, e-mailben megkeresték a Direkt36-ot azzal, hogy kapott-e ukrán támogatást, amint válaszolnak, cikküket frissítik. Cikkünk írásáig nem frissítették, pedig a tényfeltáró lap már válaszolt is a vádakra a Facebookon.

A Direkt36 bejegyzésében egyértelműsítette, tudni véli, hogy melyik videója lehet az, ami nem tetszett a kormánypárti lapnak: szűk egy hete ugyanis megjelent egy előzetes egy filmjükből, ami A dinasztia címet viseli, ebben az Orbán család gazdasági birodalmát járják körbe, különös tekintettel a miniszterelnök vejére, Tiborcz Istvánra.

A tényfeltáró lap leszögezte: „A film, ahogyan a Direkt36 összes cikke, egyéb tartalma, a szerkesztőség munkájának eredménye. Ezt a munkát senki nem befolyásolta, a legszigorúbb szakmai szabályok betartásával végezzük immár tíz éve, és az egyetlen célunk az, hogy a magyar közvélemény tájékozott lehessen a rá tartozó lényeges ügyekben.” Hozzátették, szerencsére az elmúlt években számos kiváló magyar újságíró munkájának köszönhetően nagyon sok részletet megismerhettek az Orbán család üzleteiről, ezekre is építettek a film elkészítésekor.

„Ha a filmben bemutatott tényeket bárki tényekkel cáfolni tudja, forduljon hozzánk, etikai elveinknek megfelelően helyt fogunk adni a mondanivalójának. A Magyar Nemzet állításaiból tehát egy szó sem igaz. De bízunk abban, hogy a hamarosan megjelenő filmet minél többen meg fogják nézni” - jelezte a tényfeltáró portál.

Afilm előzetese alább megtekinthető: