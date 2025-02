- Az Európai Bizottság indította, de most már az Európai Parlament is beszállna a Magyarország elleni perbe a szuverenitásvédelmi törvény miatt

szuverenitásvédelmi törvény;

2025-02-04 20:25:00 CET

Az Európai Parlament (EP) is beszállna a Magyarország elleni perbe a szuverenitásvédelmi törvény miatt - értesült a Népszava. Erről született politikai döntés az EP Jogi Szakbizottság koordinátorai – vagyis a bizottságon belül az egyes frakciókat vezető képviselők - között. A pert az Európai Bizottság indította Magyarország ellen, mert szerintük a magyar törvény uniós jogot sért.

Azzal, hogy az Európai Parlament a Bizottság oldalán lépne fel, a politikai muníció mellett a jogászok együttműködése nyomán praktikusan is segítené az ügyet az Európai Unió Bírósága előtt.

A most született politikai döntést még a Jogi Szakbizottság egészének is meg kell szavaznia, de mivel zárt ajtók mögött a frakciók többsége támogatta a javaslatot, nem várható meglepetés.

A procedúra utolsó lépéseként az Európai Parlament elnökének, a néppárti Roberta Metsolának kell rábólintania a „csatlakozásra” február 27-ig, akkor válik csak az EP hivatalosan is peres féllé.

A magyar kormány még 2023 decemberében fogadta el a törvényt, amely létrehozta a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A szerv állítólagos célja a külföldről eredő támogatások vizsgálata, amelyek befolyásolhatják a magyar választásokat. A Bizottság még tavaly februárban indította az úgy nevezett kötelezettségszegési eljárást az uniós szabályokat sértő magyar törvény ellen. Miután a magyar kormány több körös egyeztetésben sem cáfolta érdemben a kifogásokat, októberben kezdeményezte a Bizottság a pert az EU Bíróságán. Szerintük a törvény többek között a magánélet védelmét, a véleménynyilvánítás, egyesülés és a belső piac szabadságát is korlátozza.

Február végéig a tagállamok is csatlakozhatnak a perhez, a napokban Dánia és Csehország már jelezte, hogy szerintük is uniós jogot sért a magyar jogszabály, ezért a Bizottságot támogatják az ügyben.

Ilyen jellegű perekben akkor szoktak a tagállamok vagy az EP csatlakozni, ha ki akarják fejezni, számukra is fontos az ügy az EU egészére nézve is. Az eddigi legtöbb támogatót jelentő „rekordot” is hazánk tartja, ugyanis a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény ellen az EP mellett tizenhat tagállam csatlakozott a Magyarország elleni perhez.

Mindeközben a Szuverenitásvédelmi Hivatal is elkezdte működését, és „vizsgálatot” indított az Átlátszó oknyomozó portál és a Transparency International Magyarország korrupcióellenes civil szervezet ellen. A kiszemelt szervezetek szerint a Hivatal jelentése törvénysértő, az egész folyamat pedig alkotmányellenes. A Transparency International Magyarország korábban elmondta, a vizsgálat során a hivatal a saját szabályait sem tartotta be, illetve globális összeesküvésekről és Soros Györgyről „fantáziál” a jelentésében.