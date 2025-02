- Publicus: Az emberek 63 százaléka szerint az indiai körutazás luxusnyaralásnak számít

Publicus Intézet;

2025-02-07 05:45:00 CET

Az emberek 81 százaléka értesült a miniszterelnök indiai teleléséről, az ellenzékiek körében ez az arány valamivel magasabb (90 százalék), mint a kormánypárti szavazók és a bizonytalanok körében (76 százalék) – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített reprezentatív felméréséből.

Január első napjaiban az indiai sajtóból tudhatták meg a magyarok, hogy a közösségi oldalain szokatlan csendbe burkolózó miniszterelnök nem itthon piheni ki az év vége fáradalmait, hanem a szubkontinensen vesz részt egy körutazáson feleségével, két lányával és több főből álló kíséretével.

A kutatásban megkérdezettek 35 százaléka szerint egy ország vezetőjének minden esetben tájékoztatni kellene a nyilvánosságot arról, ha hosszabb időre elutazik, további 21 százalék szerint általában ez így van, de lehetnek olyan esetek, amik kivételt képeznek.

31 százalék úgy gondolja, hogy nincs ilyen kötelessége egy miniszterelnöknek, 8 százalék szerint pedig általában nem kell, de előfordulhatnak kivételes esetek. Ebben a kérdésben az ellenzéki szavazók várnak el leginkább transzparenciát, 52 százalék akarja tudni, ha az ország első embere huzamosabb időre elutazik, a fideszes szavazóknak viszont csupán 15 százaléka igényli ezt.

Az emberek 63 százaléka szerint az indiai körutazás luxusnyaralásnak számít. A kormánypárti szavazók között 39 százalékos kisebbségben vannak azok, akik szerint ez luxusutazás lett volna (50 százalékkal szemben), míg az ellenzéki szavazók 84, a bizonytalanok 59 százaléka gondolkozik így. (Itt érdemes megemlíteni: 2003-ban az akkor ellenzékben lévő Fidesz hevesen támadta Medgyessy Péter miniszterelnököt téli, kubai „luxusnyaralása” miatt, amit egyébként az MTI-n keresztül nyilvánosságra hoztak.)

A fideszesek többsége szereti a veszélyhelyzetet Az emberek 60 százaléka szerint nem indokolt, hogy a kormány továbbra is fenntartja a háborús veszélyhelyzetet Magyarországon. A fideszes többségű parlament legutóbb tavaly novemberben hosszabbította meg a kivételes jogrendet, amelynek értelmében idén május 18-ig biztosan érvényben marad a veszélyhelyzet „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében”. A rendeleti kormányzást lehetővé tevő veszélyhelyzet fenntartásával a kormánypárti szavazók 61, az ellenzékiek 10, a bizonytalanoknak pedig 31 százaléka ért egyet.

Ugyanakkor a kutatásban részt vevők többségének nincs azzal problémája, hogy Orbán Viktor egy ilyen távoli, vélhetően költséges úticélt választott: összesen 61 százalék tartja elfogadhatónak az indiai vakációt. A kormánypárti szavazók körében ez az arány 83, az ellenzékieknél 49, a bizonytalanok körében pedig 59 százalék. A többség (58 százalék szemben 36-tal) ezt még annak fényében is így gondolja, hogy az országban továbbra is háborús veszélyhelyzet áll fenn (lásd keretes írásunkat). Azzal az állítással, hogy egy miniszterelnöknek nem kellene olyan úticélokat választani, amit az ország lakóinak többsége nem engedhet meg magának, a megkérdezettek egyharmada értett egyet, legkisebb arányban a kormánypárti szavazók (12 százalék), szemben az ellenzékiek felével. Bár azt továbbra sem tudni, hogy Orbán Viktor és kíséretének utazását pontosan hogyan fizették, abban jelentős, 81 százalékos a konszenzus, hogy egy miniszterelnöknek is saját pénzből kell fizetnie a nyaralását. További 14 százalék szerint bizonyos tételeket, mint például a védelem, finanszírozhatnak állami pénzből.

A Publicus kutatásából az is kiderült, hogy Orbán Viktor nyaralása nem csak az úticélt tekintve áll messze a magyar társadalom lehetőségeitől, mivel mindössze a válaszadók 12 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt évben egybefüggően el tudott menni két hétre nyaralni.