- Elon Muskot az elnöki asztalnál ülve ábrázolta a Time magazin, Donald Trump szemlátomást befeszült

Elon Muskot ábrázolja a Time magazin legfrissebb címlapja, és nem is akármilyen módon: a multimilliárdos az amerikai elnöki asztal mögött ülve látható, félreérthetetlenül arra utalva, mintha valójában ő irányítaná az országot és nem Donald Trump.

Trump pénteken Isiba Sigeru japán miniszterelnökkel tárgyalt, majd az azt követő sajtótájékoztatón érdeklődtek tőle, mit szól a fotóhoz. A 444 által kiszúrt videófelvétel szerint finoman szólva nem volt elragadtatva.

Először megkérdezték, kíván-e bármit reagálni a címlapra, amire rávágta, hogy nem, majd másodpercekig látványosan meredt maga elé. A japán kormányfőnek addig lefordították, hogy miről van szó, majd ennek végeztével Trump újra megszólalt: „a Time magazin még létezik? Nem is tudtam.”

Trump today, after Time magazine featured Elon Musk on their cover: “Is Time Magazine still in business? I didn’t even know that.”



Trump two months ago, when Time put him on the cover: “Time Magazine, getting this honor for the second time, I think I like it better this time.”… pic.twitter.com/T6ykR8DTsR