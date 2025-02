oktatás;Brüsszel;

2025-02-18 06:00:00 CET

Miután az Európai Bizottság nemrég bejelentette, hogy az EU 1,8 millió euróval - mai árfolyamon mintegy 700 milliárd forinttal – támogatja a magyar pedagógusok béremelését, a kormánypárti Magyar Nemzet az internetes felületén, majd nyomtatásban, címlapon igyekezett hiteles tájékoztatást nyújtani rettegésre vagy gyűlölködésre szomjas olvasóinak: “Brüsszel” támadást indított a magyar oktatás ellen. Mindezt “természetesen” a 94 éves Soros Györggyel karöltve.

A cikkben – amit annak szerzője nem vállalt névvel - a magyar tanárok bérfejlesztésére szánt EU-s támogatásról ugyan nincs szó, de azt megtudhattuk, hogy a kormánylap úgy értesült, az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának elnöke levélben egyebek mellett azt kérte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől: a magyar kormány hozzon olyan szabályokat, hogy “Brüsszelből mondhassák meg, kik lehetnek a magyar egyetemek vezetői”, valamint “Brüsszelből irányított” civil szervezetek felügyelhessék az egyetemi alapítványok testületi választásait.

Az állítások valóban megdöbbentőek, már csak azért is, mert az Európai Parlament egyik szakbizottságának vezetője a saját nevében semmit sem követelhet egyetlen tagország miniszterétől sem. De nem is kellett hosszas oknyomozásba kezdeni, hogy kiderüljön: a kormánylap állításaiból egy szó sem igaz. Az említett levél lapunkhoz is eljutott, és még csak halvány utalás sincs benne Brüsszelből irányított civil szervezetekre.

Az EP kulturális és oktatási bizottságának elnöke által aláírt formális levél lényegében csak az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti együttműködést szorgalmazza az uniós Erasmus+ oktatási csereprogramból korrupciós kockázatok miatt kizárt 21 modellváltó egyetem ügyében. Ami önmagában nem egy címlapsztori. Még jó, hogy a kormánylapnál volt kéznél egy, a tényekre nem túl érzékeny, névtelen munkatárs.