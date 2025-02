- Korántsem ártalmatlan hülyeség terjed a legújabb TikTok-kihívásban

mérgezés;kihívás;paracetamol;TikTok;

Hollandiában és kicsit később Belgiumban jelentek meg az első hírek arról az új, őrült trendről, amely az egyik népszerű közösségi oldalon terjed a kamaszok körében: abban vetélkednek, hogy ki vesz be többet egy ártalmatlannak tűnő, vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítóból, a paracetamolból. Azóta Európa-szerte nő az aggodalom, a svájci sajtó és a német is beszámolt be arról, hogy a gyógyszerészek és orvosok riadót fújtak a kihívás esetleges kockázatai miatt. A múlt héten a szlovén egészségügyi minisztérium is figyelmeztetést adott ki a TikTokon terjedő veszélyes trendről.

Ezekben az európai országokban felhívják a figyelmet egy 11 éves gyerekre, aki januárban halt meg az Egyesült Államokban paracetamol-túladagolás következtében. A kampány üzenete: „Tinik – az egészségetek sokkal fontosabb, mint az online kihívások!”

„A paracetamoltabletták hatóanyag-tartalma átlagosan 500 mg, a terápiás adag egy felnőtt esetében 4-4,5 tabletta, tehát körülbelül 2 gramm bevétele rendben van – mondta lapunknak Zacher Gábor toxikológus.

- Az emberek úgy gondolják, hogy ez csak egy fájdalomcsillapító, ami igaz is, ha az ember ebben a terápiás adagban szedi. Ami ennél több, az viszont potenciálisan veszélyes, ugyanis kialakulhat máj- és veseelégtelenség, sőt a túladagolás akár halálhoz is vezethet.” A toxikológus hozzátette: Magyarországon évente 150-200 paracetamolmérgezés történik, és 1-2 olyan súlyos májelégtelenség alakul ki, ami miatt májátültetésre van szükség. Amerikában, ahol sokkal régebb óta alkalmazzák a paracetamolt, évente 30-50 májátültetés történik ilyen okból, de az Egyesült Királyságban még magasabb, 100 körüli ez a szám.

Kérdésünkre, hogy miért szedik a fiatalok nagy adagban ezt a szert, Zacher Gábor azt mondta:

teljesen értelmetlen a dolog, ugyanis a tablettának nincs semmiféle közérzetjavító, tudatmódosító hatása.

„A TikTok tele van ilyen barom kihívásokkal, kezdve azzal, hogy gyertyát csöpögtetek magamra, azon keresztül, hogy összekutyulok ezt-azt, és megiszom, egészen addig, hogy jeges vízzel nyakon öntöm magamat. Az emberi hülyeségnek nincs határa. De mindaddig, amíg az ember olyan dolgokat csinál, amikkel nagy kárt nem tesz magában vagy másokban, arra legfeljebb annyit mondunk, hogy jó, hát ártani nem használ. Ez viszont – azt gondolom – a világ legnagyobb ökörsége! Mert ebbe belepusztulhat valaki.” A toxikológus azt is elmondta, hogy már egyszeri nagy dózisú paracetamolfogyasztás is veszélyes lehet.

Mivel többféle márkanévvel is forgalmaznak paracetamol hatóanyagú gyógyszereket, sajnos akár véletlenül is előfordulhat túladagolás. Egy átlagos felnőtt esetében napi 8 gramm tekinthető veszélyes mennyiségnek. A paracetamolmérgezésnek az első 24 órában atipikus tünetei vannak: hányinger, hányás, rossz közérzet, bizonytalan gyomorszájtáji fájdalom. A 48-72. órában jelenik meg kifejezetten a jobb bordaív alatti fájdalom, amit az okoz, hogy a májtok feszül. Emellett a laborértékekben is kimutatható a probléma. A méregtelenítő szerv zavara az ötödik-hatodik napon éri el a csúcsát. A terápiához ismerni kell a vérszérum paracetamolszintjét és a beteg laborparamétereit. Aki például bevesz 6 grammot ebből az anyagból, ezt a vérvételi eredményei is igazolják, komoly eltérés viszont nem mutatható ki nála, az nem tekinthető mérgezettnek. Legfeljebb fáj a hasa és hány, de másnapra már tünetmentes, külön kezelni nem szükséges. Tényleges mérgezetteknél speciális antidótumot, azaz ellenanyagot használnak az orvosok: ez az N-acetilcisztein (NAC), amelyet szájon át vagy intravénásan adagolnak. Egy ilyen kezelés 4-6 óráig tart, a gyógyulási idő minden esetben a mérgezés súlyosságtól függ.