- Visszahívná posztjáról a rasszista kijelentéseket tevő szocialista tanácsnokot Újbuda polgármestere

MSZP;rasszizmus;Újbuda;László Imre;

2025-02-17 18:27:00 CET

Az önkormányzat vezetése eddig is világossá tette és teszi: nem tűrünk gyűlöletkeltést, rasszizmust vagy megosztó politikai eszközöket. Éppen ezért a következő képviselő-testületi ülésen kezdeményezem Tóth Márton visszahívását ifjúsági tanácsnoki posztjáról - közölte hétfői Facebook-bejegyzésében a Demokratikus Koalíció (DK) újbudai polgármestere.

László Imre ezzel arra a felvételre utalt, amelyet nemrégiben a Hír TV mutatott be. A videón a XI. kerület szocialista önkormányzati képviselője és ifjúsági tanácsnoka, Tóth Márton hallható, aki – párttársaival egy szabadtéri szórakozóhelyen beszélgetve – azt mondja, „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. A beszélgetés során elhangzik, hogy Hintsh „utálja a cigányokat”, mire Tóth Márton megerősíti, hogy ő is.

Az eset nyilvánosságra kerülését követően Tóth Márton a képviselő-testület ülésén reagált, és elmondta, hogy a felvétel még a választások előtt készült egy baráti találkozón. Hozzátette: akkor talán több fröccsöt fogyasztottak a kelleténél, és a beszélgetés során olyan témákon és olyan stílusban viccelődtek, ami nem lett volna megengedhető.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a kimondott szónak súlya van, és Újbudán még heccként sincs helye a kirekesztő vagy rasszista kijelentéseknek. Az ilyen esetek nemcsak a közbizalmat ássák alá, hanem méltatlanok is a kerület lakóihoz. Kiemelte: Újbuda olyan közösség, ahol mindenki egyenlő, és ezt az értéket a jövőben is megvédik. „Egy ilyen döntés pedig minden egyes tagunktól empátiát, tisztánlátást és felelősségérzetet kíván. Mi most nem csupán egy konkrét ügyet, hanem a közösségünk iránti elkötelezettségünket is mérlegeljük. Tartsuk tehát tiszteletben egymás véleményét és azokat az érzéseket, amelyek mindannyiunkat összekötnek” – zárta sorait László Imre.

A videófelvételen ugyancsak szóba kerülő Hintsch Györgyről és az esetlegesen őt érintő következményekről a polgármester nem tett említést.