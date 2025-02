- Volt vezérkari főnök: Az más, hogy a szavazófülke magányában ki hogy ikszel, meg az is más, hogy pártrendezvényen vesz részt

Magyar Honvédség;elhatárolódás;Ruszin-Szendi Romulusz;TISZA Párt;

2025-02-17 20:10:00 CET

„Mi, volt vezérkari főnökök szorosan tartjuk egymással a kapcsolatot, vasárnap ez már beszédtéma volt köztünk, így megfogalmaztam a közös szöveget és elküldtem a tárcának, de voltaképpen a postás szerepét játszottam” – jelentette ki a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, Fodor Lajos a hvg.hu-nak.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, hétfőn megjelent egy közlemény a „Magyar Honvédség volt Parancsnokai és Vezérkarfőnökei” nevében, amely szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párthoz történő csatlakozása rombolhatja a hadsereg belső morálját. „Egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas arra, hogy megossza és elbizonytalanítsa a Magyar Honvédség személyi állományát” – fogalmaz a nyilatkozat. A kezdeményezést Fodor Lajos fogta össze, és ő juttatta el a tárcához.

Arra a kérdésre, hogy mi volt kifogásuk a Ruszin-Szendi Romulusz által elmondottakkal kapcsolatban, Fodor Lajos elmondta, inkább az gondolkodtatta el kollégáit, hogy a korábbi vezérkari főnök egy pártrendezvényen szerepelt. „A rendszerváltáskor eldöntöttük, hogy nem leszünk párttagok, kinyilvánítottuk, hogy elég volt a pártirányításból a hadseregben. Mi, többiek, nyugállományú katonaként sem pártpolitizálunk, még akkor sem, ha mindenki más-más korban volt vezérkari főnök, és mindenkinek megvolt a maga nehézsége az adott időszakban, de az más, hogy a szavazófülke magányában ki hogy ikszel, meg az is más, hogy pártrendezvényen vesz részt” – fogalmazott. Fodor Lajos jelezte, hogy vasárnap felhívta Ruszin-Szendit, és a többiek közös álláspontját közölte vele, „lényegében beolvastam a közleményünk szövegét neki”. Arra a kérdésre, hogy mit szólt hozzá, Fodor Lajos azt mondta, „sajnálta, hogy ez így van, és nem értett egyet vele”.

A portál rákérdezett arra a különös megfogalmazásra is, amely a közleményben olvasható. Eszerint a katonák „a nép által választott mindenkori legitim politikai hatalomhoz lojálisak.” Ez azért is meglepő, mivel a katonai eskü szövegében ilyen kitétel – még utalás szintjén – sem szerepel, csak a törvények betartására, az ország érdekeinek szolgálatára, valamint az állampolgárok jogainak és szabadságának védelmére tesznek fogadalmat. Fodor Lajos erre úgy reagált, ez „ok-okozati következtetés” eredménye, hiszen szerinte a törvények betartása maga után vonja a legitim vezetés megválasztását is.