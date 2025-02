- Újra Magyarországon ad koncertet Billy Idol

Magyarország;koncert;Budapest Park;Billy Idol;

2025-02-18 19:49:00 CET

Billy Idol ismét turnéra indul, amit nemrég egy vicces kisvideóban jelentette be, és az It’s a Nice Day to…Tour Again című koncertkörútjával pedig most Budapestre is elér. A fergeteges fellépéseiről és slágereiről ismert punk- és rocklegenda 2025. július 8-án tér vissza a Budapest Parkba – idézte az MTI a Live Nation oldalán megjelent hírt. Mint írják a koncerthelyszínen már 2018-ban és 2022-ben is fellépett a nyolcvanas-kilencvenes években népszerűsége csúcsán lévő énekes, aki Billy Idol William Michael Albert Broad néven látta meg a napvilágot 1955-ben az angliai Stanmore-ban.

Billy Idol első komolyabb zenekara a Bromley Contingent volt, amelyben későbbi Clash- és Siouxsie and the Banshees-tagokkal zenélt együtt. Ezt követően a hetvenes évek második felében a korszak ismert punkzenekaraiban (Chelsea, Generation X) játszott, utána New Yorkba költözött, ott kezdett szólókarriert. Első szólólemeze 1982-ben jelent meg Billy Idol címen, ezt egy évvel később a Rebel Yell követte. Eddig nyolc stúdióalbumot készített.

Olyan nagy sikerek fűződnek a nevéhez, mint a Mony Mony, a Dancing With Myself, a Cradle of Love, Rebel Yell, a White Wedding vagy a Shock to the System. A nyolcvanas-kilencvenes években klipjeivel az egyik legnagyobb sztárja volt az MTV zenei csatornának. Az énekes, gitáros, dalszerző a kilencvenes évek derekán, az elektronikával kísérletező Cyberpunk című lemez (1993) után sokáig nem jelentkezett friss anyaggal, akkoriban inkább motorbaleseteivel, magánéletével és egészségügyi problémáival hallatott magáról.

A 2025-ös turnét bejelentő reklámfilm szuperszórakoztató lett.

2005-ben a Devil's Playgrounddal tért vissza, majd a karácsonyi dalokat tartalmazó Happy Holidays után ismét hosszú pihenő következett. Legutóbbi, 2014-ben megjelent albuma, a Kings & Queens of the Underground producere Trevor Horn, aki korábban Paul McCartney-val és a Frankie Goes to Hollywooddal is dolgozott, zenészként pedig a Yes együttesben énekelt. Abban az évben dobta piacra önéletrajzi könyvét, a Dancing With Myselfet is. A 70. születésnapját idén novemberben ünneplő Billy Idol 2010-ben a soproni VOLT Fesztiválon, 2006-ban pedig a Petőfi Csarnokban is fellépett.