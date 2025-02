„Az ifjúság boldog, mert képes meglátni a szépséget”

Heisler András;Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány;élet.történet.;Esterházy Magyarország Alapítvány;Czigány Balázs;

2025-02-21 09:19:00 CET

Január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján startolt el a 16-22 év közötti fiatalok számára hirdetett élet.történet. pályázat, melyet a Népszava szerkesztősége és az Esterházy Magyarország Alapítvány a budapesti Goethe Intézet, az Erzsébetvárosi Zsidó Kulturális Örökségért Alapítvány, Olti Ferenc, Polgár András és Szakonyi Péter partneri együttműködésével indított útjára. Május 2-ig várjuk a 18-30 ezer karakteres élettörténeteket.

Két alapító, Czigány Balázs, az Esterházy Magyarország Alapítvány igazgatóhelyettese és Heisler András, az Erzsébetvárosi Zsidó Kulturális Örökségért Alapítvány kuratóriumi elnöke a fiatal generációk megértésének vágyáról és a fiatalság megőrzésének képességéről beszélt, amikor arról kérdeztük őket, hogy miért csatlakoztak a kezdeményezéshez.

- Saját projektjeink mellett szívesen csatlakozunk más szervezetek által kezdeményezett olyan programokhoz is, amelyek közel állnak a mi szellemiségünkhöz és értékeinkhez, illetve szintén a kortárs közönség bevonására építenek - indokolta Czigány Balázs a csatlakozásukat. - Az élet.történet. pályázat mindenben megfelel ennek a feltételnek, ráadásul olyan terepen valósul meg, ahol mi is otthonosan mozgunk, ezért is mondtunk igent. Társalapítóként biztosítani tudjuk a projekt infrastrukturális hátterét, aktív szerepet vállalunk a kommunikációban, különösen a célközönség – a fiatalok – elérésében, illetve biztosítjuk a pályázat díjait: júniusban öt kategóriában fogunk díjakat átadni a legsikerültebb pályamunkák elismeréseképpen - részletezte az Esterházy Magyarország Alapítvány igazgatóhelyettese.

- Mikor a Népszava megkeresett bennünket, egy számunkra addig nem, vagy csak kevéssé ismert, a 30-as években született zsidó projekttel találkoztunk. Ezek a gyökerek tették számunkra vonzóvá és váltunk nyitottá a YIVO program XXI. századi adaptációjára - mesélt motivációjáról Heisler András. - Intézményünk az erzsébetvárosi zsidó örökséggel foglalkozik, de közös felelősségünk a jövő örökségének biztosítása. Az eredeti YIVO program dokumentumai kevesebb mint 100 éve születtek. Amit ma leírnak a fiatalok, később kutatható értékekké válnak - vázolt fel újabb lehetőséget az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Arról, hogy miért tartják fontosnak a projektet, Czigány Balázs tapasztalataikra utalt: - Jövőre lesz tíz éves edukációs programunk, az Estöri – Kreatív Történelmi Verseny, és ahogy ott, úgy az élet.történet. pályázatban is a fiatalok megszólítása a legfontosabb számunkra. Az Estöri révén látjuk, milyen elemi igény van a középiskolás és a fiatal egyetemista generáció tagjaiban arra, hogy kifejezhessék magukat, kreatív módokon válaszolhassanak a kihívásokra és megmutathassák a saját egyéni látásmódjukat. Ez a pályázat lehetőséget teremt azok számára is, akik talán nem érzik elég magabiztosnak magukat, hogy kiálljanak a világ elé egy személyes jelenlétet igénylő versenyben, de írásban bátrabban meg tudják osztani a gondolataikat. A pályázattal számukra is esélyt adunk, és kíváncsian várjuk, milyen kép rajzolódik majd ki a beküldött munkák révén ennek a generációnak a gondolatairól, érzéseiről, vágyairól, vagy akár a jövőképéről - tette hozzá.

- A Népszava megkeresésére szinte azonnal igent mondtunk, hiszen az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány (Csányi5) egyik fontos küldetése a holokausztot megelőző korszak zsidó életének, a zsidó értékeknek és a zsidó-nem zsidó együttélésnek, ennek a különleges szimbiózisnak a bemutatása. A hétköznapok örömei, drámái és az értékképzés az, ami megfogott bennünket csatlakozásunkkor - felelte Heisler András.

- Az Esterházy család kulturális és szellemi örökségét továbbvinni fajsúlyos feladat. A célunk az, hogy az általunk létrehozott projektekben a hagyomány és a kortárs megközelítések párbeszédbe léphessenek egymással, inspirációt nyújtsanak a ma embere, a mai fiatal generációk számára is - mesélt Czigány Balázs arról, hogy hogyan illeszkedik az alapítvány küldetésébe az élet.történet. pályázat. - Az eredeti pályázatot kiíró Jiddis Tudományos Intézet (YIVO) a harmincas években azt a célt tűzte maga elé, hogy megértse, mi mozgatja a kor fiataljait, mi történik az életükben, és mindezt hogyan tudnák megosztani másokkal. A kiírt pályázattal arra késztette őket, hogy fejezzék ki önmagukat, találjanak rá a hangjukra, a saját történeteikre. Ez az inspiráló, képességek és készségek fejlesztését szolgáló törekvés az, amit a mostani pályázattal és az Estörivel is szeretnénk elérni. A pályázat nem vár el irodalmi színvonalú alkotásokat, mégis eszköze lehet az írásra való késztetésnek, a szemléletük szélesítésének, tudatosságuk erősítésének - egészítette ki Czigány Balázs.

- Fontos feladatunk bemutatni a múltat: az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárunk az 1800-as évek végétől az 1940-es évekig kalauzolja a látogatókat. Programjainkon azonban a jelenre és a jövőre is fókuszálunk - reagált a küldetéssel kapcsolatos kérdésre Heisler András. - Együttműködünk zsidó és nem zsidó iskolákkal: rendszeresen tartunk rendhagyó történelem órákat a hozzánk érkező iskolás csoportoknak, akik az állandó kiállítás megtekintésén túl a történelem mellett a zsidó vallásról, identitásról és kultúráról is kapnak ismereteket. A zsidóságban a gyerekek, a fiatalok szerepe kiemelten fontos. Az „add tovább fiadnak” tórai parancsolat, amely a hagyományok és örökségünk értékeinek megőrzését jelenti az egyik legfontosabb feladatunk. Ez a zsidó nevelés alapvetése. Hogy milyen lesz az élet 10-20 vagy 30-40 év múlva az elsősorban és egyre inkább az ifjúság kezében van. Mit tartanak fontosnak. Hogyan élik meg a lakóhelyükön, az országban, a világban körülöttük zajló eseményeket, folyamatokat - tette hozzá Heisler András.

Ami a várakozásaikat illeti, Czigány Balázs a kulturális, Heisler András a várható tudományos értékeket emelte ki. - A fiatalok elérése, megszólítása, és az edukatív céljaink megvalósítása minden projektünknél fontos a számunkra - említette Czigány Balázs. - De amíg koncertjeinkkel, kiállításainkkal elősegíthetjük egy olyan mű- és zeneértő fiatal közönség kinevelését, amely felnőttként is nyitott, kíváncsi, értő befogadója lehet a klasszikus, és a kortárs művészeteknek, addig a pályázat kapcsán azt reméljük, hogy megértjük, hol és hogyan tudnak találkozni ezzel a törekvéssel a fiatal korosztályok igényei; hogyan vihetjük még közelebb hozzájuk azokat a kulturális értékeket, amelyek számukra is inspirálóak lehetnek - zárta szavait az Esterházy Magyarország Alapítvány igazgatóhelyettese.

- A Népszava pályázatának ötlete egy korábbi, majdnem elfeledett esemény nyomán induló kezdeményezés. Egyszerűségében nagyszerű. A pályamunkák beérkezését követően olyan unikális lenyomatát kaphatjuk a jelenkornak, amelyből később majd szociológusok, pszichológusok, társadalomtudósok kutathatnak - utalt más lehetőségre is Heisler András. - Az alapítókkal viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy a 30-as években a zsidó fiatalok számára kiírt pályázat 2025-ös megvalósításánál nyitottá tesszük pályázatot mindenki számára. Ettől, a szélesebb nyilvánosságon túl, egy átfogóbb társadalomszociológiai adatbázis létrejöttét reméljük. Mindazonáltal Alapítványunk vállalása elsősorban a zsidó fiatalok, zsidó tanintézetek diákjainak megszólítása. A fiatalok a jövőnket jelentik, de Franz Kafka egy híres mondatában ennél tovább ment: „Az ifjúság boldog, mert képes meglátni a szépséget. Aki megőrzi ezt a képességet, sosem öregszik meg.” Hát ne öregedjünk meg! - szólított a szinte lehetetlenre az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány kuratóriumi elnöke.